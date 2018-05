Honderdtal actievoerders op 'Koning Fietslaan' 08 mei 2018

Een honderdtal fietsers doopten de Koning Albertlaan in Kessel-Lo gisterenochtend om tot de 'Koning Fietslaan'. Ze deden dat uit protest tegen de almaar toenemende verkeersdrukte met gevaarlijke situaties tot gevolg voor de zwakke weggebruikers. Met slogans zoals 'Help, waar moet ik nu eigenlijk fietsen?' en 'Ik voel me veiliger op de stoep' zetten de actievoerders hun boodschap kracht bij.





Woordvoerder Toon van Den Bempt van Buurtcomité Koning Albertlaan gaf ook een brief af aan het stadsbestuur met de vraag om een concrete oplossing te zoeken. "De belofte om nog voor de verkiezingen maatregelen in heel Kessel-Lo te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen, blijft voorlopig dode letter. Filevorming aan de kruising met de Martelarenlaan is al jaren een probleem en sinds de vernieuwde Martelarenlaan in gebruik werd genomen zijn de files langer dan ooit", klinkt het ontgoocheld. (BMK)