Hond ‘zure buur’ bijt justitieassistente: celstraf wordt effectief Kim Aerts

12 maart 2019

15u59 0 Leuven Een zure buur uit Kessel-Lo heeft zijn kans verkeken in de rechtbank. Richard D.W. (74) kreeg een justitieassistente over de vloer om zijn probatiebegeleiding op te starten. Maar dat bezoek liep niet van een leien dakje. De zeventiger had zichzelf en zijn teckel niet meer in de hand. Terwijl de hond in de assistente beet, haalde de man verbaal en fysiek agressief uit. De rechter zette de zes maanden voorwaardelijk prompt om in een effectieve celstraf.

Richard en zijn vrouw Frieda S. (62) werden in 2017 veroordeeld omdat ze het leven van hun buren, een bakkerskoppel, allerminst gemakkelijk maakten. Van hondenpoep aan de deur tot nachtelijke telefoontjes en doodsverwensingen in de bus. ‘Gelukwensen met je dik vet lijf. Ik hoop dat je failliet gaat’, is maar een van de vele boodschappen waarmee Frieda de verjaardag van haar buurvrouw in 2010 niet ongemerkt wou laten voorbij gaan. In 2015 zou de situatie helemaal geëscaleerd zijn toen de bakkerin thuis een kaartje kreeg waarin zij werd dood verklaard. Toen stapte het bakkerskoppel naar de politie om klacht in te dienen maar dat gooide alleen maar olie op het vuur.

Verhuisd

De slachtoffers verhuisden uiteindelijk vijf kilometer verder omdat ze hun bakkerij in Kessel-Lo niet wouden opgeven. Er werden verschillende pogingen ondernomen om de twee pestkoppen te verhoren maar de uitnodigingen bleven telkens zonder gevolg. Ook in de rechtbank bleven de aanstokers oorspronkelijk afwezig waardoor het voor iedereen gissen was naar het motief. Volgens de burgerlijke partij begon de miserie in 2007 na een ongeval met blikschade.

“Als ik in mijn bakkerij sta, zie ik ze elke keer passeren. Ik krijg er een beklemmend gevoel van. Wij zijn niet van die aard dat we problemen zoeken maar we worden wel uitgemaakt voor het vuil van de straat. Wij zitten al jaren met een vraagteken terwijl zij een verleden hebben”, getuigde de bakkersvrouw. Frieda en Richard kregen het ook al aan de stok met hun vorige buren in Wilsele. De rechter veroordeelde Frieda tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor de belaging en pesterijen. Richard kreeg zes maanden celstraf.

Verzet

Na het vonnis lieten de twee wel van zich horen. Ze namen een advocaat onder de arm en tekenden verzet aan. Bij hun nieuw proces vroegen ze de opschorting, maar daar ging de rechter niet op in. De celstraf werd voor beiden met probatie-uitstel uitgesproken. Maar dat ging voor Richard opnieuw de mist in. Een justitieassistente die langs kwam, werd gebeten door de teckel van het koppel. Ook Richard kon zich andermaal niet bedwingen. Door zijn “intimidatiepoging” oordeelde de rechter dat een verdere samenwerking onmogelijk was. Daardoor ziet de zeventiger zijn celstraf opnieuw effectief worden. Frieda kan nog altijd rekenen op een probatie-uitstel maar dan moet ze zich wel aan het contactverbod houden.