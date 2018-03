Hond jaagt inbreker weg 13 maart 2018

02u42 0

In de Heidebergstraat in Kessel-Lo werd zondagavond een inbreker weggejaagd door een hond. Laat in de avond begon de hond opeens luid te blaffen aan de voordeur. Toen de bewoonster naar de deur ging kijken, merkte ze op dat de deur niet meer slotvast was en dat het slot stroever bewoog.





De politie kwam ter plaatse maar van de inbreker was geen spoor meer. (ADPW)