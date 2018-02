Hommage aan Louis Neefs 17 februari 2018

Faculty Club organiseert op 6 maart een benefietconcert en -diner ten voordele van kankerpreventiefonds. Doel is 10.000 euro ophalen voor het goede doel. De opbrengst gaat meer concreet naar het Jozef De Wever Prostaatkankerpreventiefonds van het UZ Leuven. Het concert is een hommage aan Louis Neefs die dit jaar 80 jaar zou geworden zijn. Zus Connie Neefs brengt een hommage aan het werk van de zanger, samen met zijn nicht Hannelore Candries en operazanger Peter Janssens. Het concert vindt plaats in de Sint-Jan-De-Doperkerk in Leuven. Sterrenchef Roger Souvereyns neemt het gastronomisch diner voor zijn rekening. "Faculty Club is geen commerciële instelling maar een vzw afhankelijk van de KU Leuven", zegt Peter Herbiest, algemeen directeur van Faculty Club. "Op deze manier maken we onze sociale rol waar. Met de benefietactie brengen we de muzikale en de gastronomische wereld samen in de historische setting van de Faculty Club." Het is de tweede keer dat Faculty Club een benefietconcert ten voordele van het Prostaatpreventiefonds organiseert. In 2017 kon de vzw 8000 euro schenken aan het fonds.





Meer info op de website www.facultyclub.be (BMK)