Home & Garden en Standard AHZ bundelen krachten in indrukwekkende showroom

Standard AHZ bundelen krachten in indrukwekkende showroom Bart Mertens

02 april 2019

18u30 0 Leuven Twee bekende zaken bundelen 80 jaar ervaring in een indrukwekkende showroom op de Tiensesteenweg onder de noemer Design Center Leuven. Het gaat meer concreet om Home & Garden en Standard AHZ. “Onder één dak vind je alles om de outdoor-beleving helemaal compleet te maken”, aldus de uitbaters.

Op een oppervlakte van ruim 1.200 vierkante meter bundelen vaste waarden Home & Garden en Standard AHZ hun krachten in een nieuwe ‘concept store’. Je kan er alles vinden om je outdoor-beleving een stevige upgrade te geven en dat is te danken aan de jarenlange ervaring die beide zaken hebben opgebouwd. Home & Garden is gespecialiseerd in exclusief tuinmeubilair terwijl Standard AHZ dan weer ‘outdoor cooking’ in de aanbieding heeft naast de stijlvolle haarden en kachels. Samen vertegenwoordigen beide zaken meer dan 80 jaar ervaring in hun vakgebied.

Kruisbestuiving

Voor Jan Biesemans en Liliane Onclin van Home & Garden begint er een nieuw hoofdstuk. Tot voor kort was hun zaak nog gevestigd op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo. “Dankzij de samenwerking met Standard AHZ kunnen we de vier seizoenen opnemen in ons aanbod. Het is een prachtige showroom geworden, inclusief terras en tuin. We brengen het beste van het beste onder één dak.”

Voor Mats Mellaerts en Coralie Rosseels verandert de locatie niet, maar de oude winkel van Standard AHZ is in de meest positieve zin onherkenbaar. “We mikken op een kruisbestuiving en bieden de klanten vanaf nu een totaalbeleving aan. Wie een tuinset komt kopen, kan meteen ook de mogelijkheden van ‘outdoor cooking’ ontdekken.”

De concept store is open op dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur. De zaak is nu al open maar op 16, 17, 18 en 19 mei vindt de officiële opening plaats met heel wat acties voor het cliënteel.