Hoefsmid Jef Wuyckens (39) uit Wijgmaal verwelkomt een nieuw veulen met een heel bijzondere naam: Thelma Paul Severs. “Een eerbetoon aan mijn muzikale held”, aldus Jef die zelf zingt bij ‘De 3 Tenoren’ Bart Mertens

10 april 2019

15u55 0 Leuven De dood van Paul Severs (70) dompelt Vlaanderen in een diepe rouw. Overval worden er initiatieven genomen om de zanger een laatste eer te bewijzen en dat is in onze regio niet anders. De paardenfamilie van hoefsmid Jef Wuyckens (39) uit Wijgmaal werd maandag uitgebreid met een nieuw veulen en dat kreeg prompt de naam ‘Thelma Paul Severs’. “Ik ben al vele jaren fan van Paul”, vertelt Jef die zelf zingt bij De 3 Tenoren.

Jef Wuyckens uit Wijgmaal beleefde dinsdag een emotionele dag. De 39-jarige hoefsmid werd op enkele uren tijd geconfronteerd met het wonder der geboorte en de tragiek van de dood. ’s Ochtends mocht zijn paardenfamilie een veulen verwelkomen maar de euforie van het nieuwe leven maakte enkele uren later plaats voor verdriet over de dood van charmezanger Paul Severs die al enkele weken voor zijn leven vocht in het ziekenhuis. “Het is traditie dat mijn kinderen de naam van het veulen mogen kiezen”, vertelt Jef Wuyckens. “Ze kozen deze keer voor Thelma want de naam moest volgens de stamboom beginnen met een T. Toen het droevige nieuws kwam dat zanger Paul Severs zijn strijd had verloren, hebben we meteen besloten om hem een laatste eer te bewijzen in de naam van ons nieuw veulen. Het werd uiteindelijk ‘Thelma Paul Severs’. Voor mij is dat een laatste eerbetoon aan mijn muzikale held. Ik ben al vele jaren fan, in hart en nieren zoals ze dat wel eens zeggen.”

Paul was een man die altijd met zijn voeten op de grond bleef staan. Hij stond dicht bij de mensen Hoefsmid en zanger Jef Wuyckens

Jef is trouwens niet zomaar een fan. “Dat klopt”, vertelt de jonge hoefsmid. “Ik ben zelf zanger en maak deel uit van de groep De 3 Tenoren. Elk optreden zingen we een lied van Paul Severs. We hebben ook al een drietal keer samen met Paul opgetreden in het verleden. Ik ken Paul Severs dus wel een beetje, als zanger maar ook als mens. Paul was een man die altijd met zijn voeten op de grond bleef staan. Hij stond dicht bij de mensen en was heel toegankelijk voor zijn fans. Een mooie mens die te vroeg moest gaan…Zijn dood heeft me aangegrepen. We hadden hem nog geboekt voor een optreden voor een babyborrel op 22 juni. We gaan Paul missen in Vlaanderen.”

Ik hoop dat het publiek op jumpings aan Paul Severs zal denken als veulen ‘Thelma Paul Severs’ wordt aangekondigd door de micro Jef Wuyckens uit Wijgmaal

De geboorte van het nieuwe veulen zal de herinnering aan Paul Severs uiteindelijk levendig houden want de jonge merrie zal later deelnemen aan jumpings. “Het veulen zal binnen een viertal jaar klaar zijn om deel te nemen aan wedstrijden”, vertelt hoefsmid Jef. “Elke keer opnieuw zal de naam van het veulen worden afgeroepen door de wedstrijdmicro. Op die manier zal de naam Paul Severs keer op keer weerklinken. Ik hoop dat het publiek op die momenten nog even zal terugdenken aan Paul Severs en aan de mooie nummers die hij in zijn prachtige carrière heeft geschreven. De 3 Tenoren zullen overigens ook nummers van Paul Severs blijven zingen want een zanger van zijn kaliber mag niet worden vergeten.”