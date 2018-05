Hoe Leuven weer rechtkrabbelde na WOI EXPO IN VOLKSBANK TOONT WEDEROPBOUW VANUIT MENSELIJK PERSPECTIEF BART MERTENS

03 mei 2018

02u26 0 Leuven Leuven herdenkt dit jaar de hel van de Eerste Wereldoorlog met een grote expo in de gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de 'Groote Oorlog' vanuit het perspectief van de Leuvenaars en loopt van 9 mei tot 11 november.

De stad Leuven kreeg het bijzonder zwaar te verduren in de Eerste Wereldoorlog. Reden te meer om het einde van de 'Groote Oorlog' op een gepaste manier te herdenken. In Leuven wordt gekozen om de focus te leggen op de wederopbouw. Het einde van de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden, betekende immers het begin van de wederopstanding van de zwaar getroffen stad en haar bevolking. Met de expo 'HERLEVEN. Leuven na 1918' wil de stad de Leuvenaars van vandaag inzicht geven in het leven vlak na het einde van de hel. Uniek in de tentoonstelling is dat de wederopbouw en het herstel van het dagelijkse leven in de jaren 1920 vanuit een menselijk perspectief verteld en in beeld gebracht worden. Het gaat niet enkel over hoe de stad werd herbouwd, maar ook en vooral over hoe de Leuvenaar in 1918 zijn dagelijkse leven terug opnam. Zo kom je onder meer te weten hoe de Leuvenaars van toen op zoek gingen naar oplossingen voor zorg, wonen, werken, leren en ontspannen.





Gedenksteen

"De Leuvenaar van vandaag beleeft vele momenten in zijn dagelijkse leven in een stad die tijdens de oorlogsjaren '14-'18 minutieus opnieuw werd vormgegeven en beseft dit nauwelijks", vertellen curatoren Joke Buijs en Luc Verpoest. "Zo weten weinig mensen dat alle afgebrande huizen die na de oorlog moesten heropgebouwd worden een gedenksteen in de gevel hebben. Als je door de Leuvense straten dwaalt en opmerkt hoeveel gedenkstenen er zijn, besef je pas de omvang van de oorlogsschade en wat dit moet betekend hebben om in deze verwoesting je leven opnieuw op te bouwen."





Rudi Vranckx

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) vindt het belangrijk dat de Leuvenaar zich bewust blijft van dit verhaal. "De tentoonstelling toont de onwaarschijnlijke veerkracht en volgehouden inspanning van de stad en haar bewoners en aan wat nooit meer zou mogen gebeuren. Al is vandaag elders ter wereld de realiteit anders", aldus de burgemeester. In de epiloog van het boek 'HERLEVEN. Leuven na 1918' bij de expo reflecteert Rudi Vranckx hoe we tot nu toe met betrekking tot Leuven misschien wel te vaak de vernietiging tonen en herdenken. "Terwijl zij die naarstig het puin ruimen en hun wereld dag na dag opnieuw leefbaar maken vaak vergeten worden. Heropbouwen is belangrijker dan vernietigen", besluit Vranckx.





Je kan de tentoonstelling van 9 mei tot en met 11 november bezoeken in de recent door Cera gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat. Meer info: www.herleven.be