Hockeyfans vieren wereldtitel in clubhuis ADPW

16 december 2018

17u27 0

Zowat 100 hockeyfanaten hebben zondagnamiddag de finale van de Belgische hockeymannen meegemaakt. Na een gesloten wedstrijd konden de Belgen de Nederlandse noorderburen kloppen na een zinderende shoot-out. Dat werd gevierd in het clubhuis van de Koninklijke Hockey Club Leuven. Ook Thierry Renaer tekende present. Hij speelde zelf jarenlang bij de nationale ploeg en was daar zelfs een absolute sterkhouder. In 2008 nam hij deel aan de Olympische Spelen. Hij speelde heel zijn leven bij de Leuvense hockeyclub en werd daar ook kampioen. Renaer genoot dan ook zienderogen van de wereldtitel van de Belgische hockeymannen.