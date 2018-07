Hitte houdt koopjesjagers niet weg OOK WEGGEVALLEN ZATERDAG GOOIT GEEN ROET IN ETEN SOLDENPERIODE STEFAN VAN DE WEYER

30 juli 2018

02u25 0 Leuven In Leuven is het dit weekend het laatste soldenweekend van de zomer geweest. De hitte en het gegeven dat de Nationale Feestdag op een zaterdag viel, bemoeilijkten de situatie wat, maar met zaterdag 30 juni als extra koopjesdag werd dat verholpen. Volgens de verkopers liggen de cijfers ongeveer op het gemiddelde.

In skatewinkel Twits in de Parijsstraat zien ze op zich het warme weer graag heersen. "Je zag tijdens de solden overal blote benen en lachende gezichten, de sfeer zat er goed in. De voorbije drie dagen mocht het wel iets minder warm zijn, maar ik ben zeker tevreden over de voorbije soldenperiode. Ik moet echter wel toegeven dat de Nationale Feestdag op een zaterdag wel op de inkomsten heeft ingehakt, ik vermoed dat ik zo enkele duizenden euro's aan mijn neus zag voorbij gaan. Een som die ik op een ander moment niet kan recupereren", zucht zaakvoerder Jones Symons (41).





Beetje te veel van het goede

Bij schoenwinkel Mertens in de Mechelsestraat viel het allemaal nog goed mee. "De hinder door de warmte leidde bij ons niet onmiddellijk tot minder volk gezien we airco hebben in de winkel. Tegenover andere jaren zal het ongeveer een gemiddelde soldenperiode zijn. Akkoord, zaterdag 21 juli viel weg, maar zaterdag 30 juni moet je er dan wel weer bijrekenen. Dat compenseert uiteraard een beetje. Het goede weer was mooi meegenomen, maar op het laatste was het een beetje van het goede te veel. Gezien de warmte waren sandalen en muiltjes uiteraard populair. We noteerden ook opvallend meer online activiteiten, dat is dit seizoen stilaan een algemene trend. We teerden niet helemaal op de solden, we richtten onze etalages speciaal in met de Beleuvenissen als thema zodat we konden inspelen op nieuwe trends en mensen lokten die de solden beu waren", aldus zaakvoerder Erik Meulemans (54).





Steeds aangenaam druk

Voorzitter van UNIZO Leuven Johan Durnez ontving geen klachten. "De voorbije solden verliepen redelijk goed ondanks de warmte. Uiteraard deed de Nationale Feestdag op een zaterdag de zakencijfers geen goed. Ik had de indruk dat de warmte de mensen niet weghield, het was steeds aangenaam druk in Leuven. Ik heb alleszins nog geen bericht gekregen dat het tegenviel. Exacte cijfers zullen we kennen in evaluatie met en op vergaderingen met Liefst Leuven en de handelsraden", laat schepen van Handel en Middenstand Erik Vanderheiden (CD&V) optekenen. "Er zijn nog geen volledige cijfers, daar de soldenperiode nog loopt. De handelaars zetten nog een eindsprint in", weet handelscoach Tine Vandeweerd van handelaarsorganisatie Liefst Leuven. De solden lopen nog tot en met morgen.