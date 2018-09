Historische BeerWalk nu ook in Leuven 05 september 2018

Leuven Na Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk en Mechelen krijgt ook bier- en studentenstad Leuven haar eigen BeerWalk. De toeristen en bierliefhebbers kunnen vanaf nu de historische stad in relatie tot haar rijke bierverleden kunnen ontdekken.

"Vanwege de eeuwenlange aanwezigheid van zowel de grootste brouwerij van België - Artois, als het studentenleven, wordt Leuven de bierhoofdstad van Vlaanderen/België genoemd", zegt Karen Jansen, Project Manager bij BeerWalk.





"De stad beschikt zelfs over de langste toog ter wereld. Tijdens de boeiende historische bierwandeling ontdek je de andere kant van Leuven met zijn talrijke kleine lokale brouwerijen en bijzondere bieren. Heel wat oude gebouwen in de binnenstad zijn nog stille getuige van de interessante biergeschiedenis van Leuven. Speciaal voor deze historische biertocht heeft biercoach/hoofdgids en historicus Ariël Meeusen zich verdiept in oude manifesten en boeken, architecturale bronnen en bierstambomen. Tijdens de wandeling stoppen we aan vijf pittoreske stadskroegen en volkscafé 's om onder begeleiding van de gids/zytholoog de smaken te ontdekken van de bijzondere speciaalbieren van de kleinere bierbrouwerijen. Zo laten we iedereen ook actief kennismaken met onze Biercultuur, die erkend is als UNESCO Werelderfgoed." BeerWalk wordt georganiseerd op vrijdagmiddag en -avond, zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag.





Deelname kost 39 euro per persoon voor een wandeling van drie uur met persoonlijke gids, vijf biertastings en BeerWalk-proefglas als aandenken.





Meer info via de website www.beerwalk.be (BMK)