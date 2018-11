Historisch Genootschap in beroep tegen verkavelingsweg Die zou recht door oude verpleegstersschool lopen Bart Mertens

20 november 2018

19u30 0 Leuven Het Leuvens Historisch Genootschap gaat in beroep tegen een vergunning voor een verkavelingsweg. “Die is goedgekeurd door de stad Leuven maar zou recht door de oude verpleegstersschool lopen en voor de sloop van dat gebouw is er nog geen aanvraag gedaan”, zegt Ramon Kenis van het Leuvens Historisch Genootschap.

Over de voormalige Sint-Elisabeth Verpleegstersschool in Leuven is al veel inkt gevloeid. Zopas is er een nieuw hoofdstuk begonnen.

De stad Leuven en Resiterra hebben plannen om de oude school te slopen maar dat stuit op weerstand. Onder meer oppositiepartij N-VA meent dat er andere oplossingen mogelijk zijn en dat een nieuwe bestemming voor het gebouw niet uitgesloten mag worden. Ook het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) ziet de afbraak van de oude school op de Hertogensite niet zitten. In september werd er nog een petitie gelanceerd tegen de geplande sloop maar die kon de stad Leuven en projectontwikkelaar Resiterra niet op andere gedachten brengen.

Erfgoednota

“De sloop van de Verpleegstersschool werd vanaf het begin van het masterplan vergemakkelijkt en geargumenteerd vanuit een door de stad opgemaakte vrij summiere Erfgoednota. Hierin werd met enkele zinnen dit icoon van de Verpleegstersschool ‘als weinig waardevol’ voorgesteld. Het LHG wilde het voortouw niet nemen in een beroepsprocedure bij de Raad van State omwille van de zeer complexe materie van heel het project en daarom werd er in het stadium van het goedgekeurd RUP geen juridisch beroep aangetekend. Er werd wel besloten om samen met medestanders om de haalbare herbestemming van de Verpleegstersschool te beijveren. Indien er geen overeenkomst wordt gevonden met de promotor, zullen we wel alle juridische middelen aanwenden om het behoud af te dwingen”, liet Ramon Kenis van het Leuvens Historisch Genootschap voor de verkiezingen nog optekenen.

We hebben veel aandacht besteed aan erfgoed in de plannen voor de Hertogensite Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening

Ondertussen heeft het Leuvens Historisch Genootschap een juridisch middel gevonden om de strijd tegen de sloop voort te zetten. De stad Leuven keurde immers een verkavelingsweg goed die recht door de oude school zou lopen.



“Volgens het LHG is dat problematisch want er is nog geen aanvraag gedaan voor de afbraak van het gebouw”, aldus Ramon Kenis die laat weten dat er beroep wordt aangetekend tegen de goedgekeurde verkavelingsweg. Bij de stad Leuven laat schepen Carl Devlies (CD&V) optekenen dat de bestendige deputatie nu moet beslissen over de verkavelingsweg. “De stad heeft de bewuste aanvraag goed onderzocht. Ik wijs er ook nogmaals op dat er veel aandacht is besteed aan onroerend erfgoed in de plannen voor de Hertogensite.”



Projectontwikkelaar Resiterra verwacht naar eigen zeggen niet dat de beroepsprocedure veel vertraging zal opleveren in de ontwikkeling van de Hertogensite.