Hinder in regio Leuven door nationale staking: een overzicht Bart Mertens

13 februari 2019

14u00 0 Leuven De nationale staking heeft ook in onze provincie invloed op het dagelijkse leven. Inzake mobiliteit valt het allemaal nog mee, al is er bij De Lijn wel sprake van een verstoord rittenschema. Ook in het onderwijs is er geen sprake van leerkrachten die massaal naar Brussel zijn getrokken. Bij sommige bedrijven waren er meer problemen. Bij Commscope in Kessel-Lo kregen de actievoerders zelfs drie deurwaarders over de vloer.

Het werd aangekondigd als een nationale ramp voor de dienstverlening maar in de regio Leuven valt de hinder door de nationale staking al bij al nog goed mee. Op de weg was het bijvoorbeeld opvallend kalm. Veel werknemers hadden hun voorzorgen genomen en werkten thuis. Mensen die toch de baan op moesten, stelden tot hun verbazing vast dat het opvallend kalm was op de snelwegen rond Leuven. In heel Vlaanderen was dat overigens het geval want volgens het Vlaams Verkeerscentrum stond er slechts 40 kilometer file, veel minder dan normaal. Ook op de perrons in het Leuvense station geen overrompeling, ondanks het feit dat NMBS al voor de derde stakingsdag op rij een minimale dienstverlening voorziet. Ongeveer de helft van de treinen reed uit. Iets meer problemen bij De Lijn want het rittenschema is ernstig verstoord door de nationale staking.

Kranten geleverd

Bij andere diensten zoals bijvoorbeeld bpost was de invloed van de nationale staking eerder beperkt. Zo werd bijna 99 % van de krantenrondes uitgevoerd in het Leuvense en ook het merendeel van de brieven en de pakjes wordt bezorgd. Een gelijkaardig scenario voor de stadsdiensten in Leuven. Aan het Stadskantoor wordt weliswaar actie gevoerd maar dat brengt de dienstverlening voor de burger niet in gevaar. In het stedelijk onderwijs was de invloed van de nationale staking groter dan in het katholiek onderwijs maar van een echte leegloop was in geen enkele school sprake. Uiteraard hadden de scholen opvang voorzien voor de leerlingen voor het geval dat er een tekort aan leerkrachten zou komen opdagen. Tot slot: zoals verwacht ondervond het UZ Leuven weinig problemen gezien het ziekenhuis over draaiboeken beschikt om de medische dienstverlening onder alle omstandigheden draaiende te houden.

De grotere bedrijven in onze regio ondervonden iets meer problemen. In Vlaams-Brabant werd er actie gevoerd aan zo’n 150 bedrijven. Het industrieterrein in Haasrode werd evenwel niet geblokkeerd, er was enkel sprake van een uitdeelactie. Bij AB InBev blokkeerden de vakbonden wel de poorten van het hoofdkantoor met grote gevolgen voor het vrachtverkeer. Met een spandoek met daarop de boodschap ‘BONUS CEO=SCHANDE’ maakten de actievoerders hun looneisen duidelijk. “Voor de managers is ‘the sky the limit’ maar voor de werknemers is de lonen meer dan 0,8 % laten stijgen onmogelijk”, zegt Kris Van Autgaerden van vakbond ACV. “AB InBev investeert enkel in gebouwen en machines maar niet in mensen. Die mensen ervaren dan ook nog eens de perverse gevolgen van de bonuspolitiek: meer flexibiliteit en meer werkdruk.” Ook bij Commscope in Kessel-Lo een stakerspiket aan de bedrijfspoorten. De directie stuurde zelfs deurwaarders op de vakbondsmilitanten af om de blokkade te breken. “We staan hier al sinds ’s ochtend voor de poort van Commscope. We staan hier voor de werkmensen en dat doet men? Men stuurt deurwaarders om de staking te breken. Er zijn al drie deurwaarders gepasseerd. Het is ongehoord dat men dit kan”, aldus Marc Vanhagendoren van ABVV.