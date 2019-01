Hinder door werken voor fietstunnel Bart Mertens

21 januari 2019

10u30 0 Leuven De voorbereidende werkzaamheden aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg zijn begonnen en dat levert hinder op voor heel wat fietsers. Vanaf 28 januari tot en met 1 juli is de fietsbrug over de sporen tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat afgesloten voor fietsers en voetgangers. “We bijten door de zure appel heen” zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Leuven wil naar eigen zeggen de fietsstad bij uitstek worden en wil de komende jaren nog meer inzetten op meer veiligheid voor zwakke weggebruikers. Een belangrijke stap in die evolutie is de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Na de realisatie van dat project zullen fietsers de drukke baan kunnen kruisen zonder een wagen tegen te komen. De voorbereidende werkzaamheden zijn vandaag officieel van start gegaan en dat heeft uiteraard gevolgen voor de verkeerssituatie.

Tijdelijke rijstroken

“De stad beseft dat de werken hinder veroorzaken maar we bijten door de zure appel”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “We zetten alles op alles om de mensen zo goed mogelijk te informeren. Nog tot en met 28 januari voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit ter hoogte van de Martelarenlaan. Autoverkeer richting Tienen kan gebruik maken van twee tijdelijke rijstroken. Richting Leuven en de Spoordijk is er slechts één rijstrook beschikbaar. En vanaf 28 januari tot 1 juli is de fietsbrug over de sporen tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen.” In de Koning Albertlaan plaatst de aannemer van 28 januari tot en met 15 maart dan weer steunpalen. Dit kan hinder veroorzaken voor autoverkeer maar voor fietsers en voetgangers verandert er daar niets.