Hilde Van Wichelen stopt met politiek 29 maart 2018

Gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen (Groen) neemt geen verkiesbare plaats meer op de lijst van Groen. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt. "Na lang nadenken heb ik beslist om op het einde van dit jaar te stoppen met politiek. Deze beslissing heb ik genomen omdat ik mij niet kan vinden in de huidige politieke cultuur. Bij de start van mijn politiek werk ging ik ervan uit dat er over de partijgrenzen heen - oppositie en meerderheid - kon worden samengewerkt om belangrijke projecten te realiseren. Dat is een illusie gebleken. In de gemeenteraad voeren strijd, hard debat en het opzoeken van tegenstellingen de boventoon. Wat mij betreft is dit een voorbijgestreefde mannelijke en hiërarchische stijl om aan politiek te doen. In die sfeer wil ik niet werken." Lijsttrekkersduo David Dessers en Lies Corneillie betreuren haar beslissing.





"Daarom wil ik Groen wel steunen vanuit een plaats achteraan op de lijst", besluit Hilde Van Wichelen.