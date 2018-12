Hier kan u de kerstkilo’s laten verdwijnen… 7 extra sportplekken dankzij project ‘Leuven, een vitale stad’ Bart Mertens

27 december 2018

10u50 0 Leuven De feestdagen brengen in het slechtste geval extra kerstkilo’s met zich mee maar in Leuven kan dat snel weer in orde worden gebracht. Met dank aan project ‘Leuven, een vitale stad’ dat zopas de testfase achter de rug heeft… “Uiteindelijk is Leuven enkele originele sportplekken rijker”, zegt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V).

In januari 2017 lanceerden de stad Leuven en Tofsport Leuven de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. Via die oproep ging de stad op zoek naar nieuwe sportinitiatieven om meer mensen aan het bewegen krijgen. Ondertussen zijn we twee jaar verder en is de testfase van de verschillende projecten afgelopen. “De stad Leuven wilde de aandacht vestigen op het belang van voldoende beweging”, zegt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V). “Daarnaast wilden we ook meer samenwerking creëren tussen partners door co-creatie tussen sport, technologie en creativiteit.”

Vakjury

Na een eerste selectieronde werden twaalf projecten weerhouden. Om te bepalen welke projecten een subsidie kregen, beoordeelde een vakjury elk project en werd er een publieke stemronde gehouden. Uiteindelijk werden zeven winnaars gekozen: BAR-CODE, THE BOX TO MOVE, Traject Yourself, Open Gym, DynaGo en Moving Neighbours kregen elk 34.500 euro om hun project uit te werken. IPitup ontving zelfs een hogere toelage van 43.000 euro. “Als we de resultaten bekijken, kunnen we spreken over een geslaagd project. Onze stad heeft er enkele leuke sportplekken bijgekregen en dat was de bedoeling. IPitup, Moving Neighbours, Open Gym en BAR-CODE hebben een duidelijke toekomst in Leuven. Voor de andere drie projecten moet er nog bekeken worden wat de verdere mogelijkheden in Leuven zijn.”

Overzicht van de winnende projecten

IPitup

IPitup schoot als eerste uit de startblokken. Het ontwikkelde de IPitup-beweegbank. Dat is een zitbank waarop allerhande tools aanwezig zijn om een brede waaier van oefeningen op te doen en zo de motorische ontwikkeling te stimuleren. De stad kocht twee beweegbanken aan: eentje voor in het Sluispark en eentje aan de Balk van Beel. IPitup leidt ook coaches op die begeleide sessies kunnen geven om de beweegbank zo optimaal mogelijk te gebruiken. In Leuven werden 8 coaches opgeleid en meer dan 40 groepslessen georganiseerd. Daarbovenop biedt IPitup ook een eigen wetenschappelijk onderbouwde en niet-prestatiegerichte beweegapp aan, met een individueel aangepaste en uitdagende oefeningenmatrix. Ondertussen telt Vlaanderen al 30 IPitup-beweegbanken waarvan er vier in Leuven staan want Imec kocht er al twee aan.

DynaGo

Cronos Leuven ontwikkelde in samenwerking met Needle, Craftworkz en Aptus het onlineplatform DynaGo waarmee je op een leuke manier aangemoedigd wordt om te stappen, te lopen en te fietsen. Per afgelegde kilometer kan je LEURO’S verdienen, die later omgezet worden in euro’s om sportmaterialen mee aan te kopen of sportprojecten te realiseren. In april en mei werd het prototype van de webapplicatie getest in samenwerking met de Sancta Maria Bassisschool. Op twee maanden tijd werd er meer dan 1.200 km gewandeld, 1.600 km gelopen en 6.200 km gefietst. Alles samen was dat goed voor 488 LEURO. Die LEURO’S werden omgezet in 700 euro waarmee schoolmateriaal aangekocht werd dat kinderen op de speelplaats stimuleert om te bewegen. De stad Leuven zal bekijken op welke manier DynaGo verder ingezet kan worden in de toekomst.

Traject Yourself

TrajectYourself is een soort van stadsspel. Elke voorbijganger of inwoner wordt via het registratieportaal uitgenodigd om zich te registeren via het geïntegreerde aanraakscherm en krijgt hiervoor een gratis badge. Met deze badge wordt de deelnemer daarna gevraagd de verschillende checkpoints te vinden en zich bij elk gevonden checkpoint aan te melden om een vraag te beantwoorden. Traject Yourself stond in september 3 weken lang opgesteld in en rond het stadspark en 5 weken rond Hal 5. Over de volledige periode werden 138 badges gebruikt voor een totaal van 408 check-ins. Hoe TrajectYourself in de toekomst nog verder gebruikt kan worden, moet nog verder bekeken en geanalyseerd worden door het stadsbestuur.

THE BOX TO MOVE

THE BOX TO MOVE is een interactieve installatie die mensen in beweging brengt. Men komt samen met anderen in een afgesloten ruimte waarin men wordt aangezet om te bewegen op een eigen manier. Door de interactie tussen muziek en beweging creëert men al spelend de ervaring. Dit innovatief technologisch beweegconcept is een creatie van vzw Move2Create en e-Media Research Lab van KU Leuven. Na een lange en intensieve voorbereiding ging THE BOX TO MOVE in juli en augustus op zomertour door Leuven. In totaal lieten 1.053 personen zich verrassen door het nieuwe concept, verspreid over 117 uren en 435 sessies.

Moving Neighbours

Met ‘Moving Neighbours: fitte en warme buurt!’ onderzochten hogeschool UCLL, buurtwerk ’t Lampeke en Ready2Improve samen met buurtwerk Casablanca en buurtcentrum Mannenstraat welke impact het kan hebben om buurtbewoners die elkaar niet (goed) kennen samen te laten bewegen. Moving Neighbours wilde de inwoners van Leuven motiveren om in hun dagelijks leven anders of bewuster te bewegen. In februari ging het pilootproject van 12 weken van start met 55 buurtbewoners uit Casablanca, Ridderbuurt en Mannenstraat. In totaal legden 46 buurtbewoners tussen 20 en 75 jaar het volledige traject af. Door het succes en de vele positieve commentaren zal UCLL volgend jaar verder investeren in Moving Neighbours en werd het project ingebed in het curriculum van studenten lichamelijke opvoeding/bewegingsrecreatie.

Open Gym

Het meest duurzame project is zonder twijfel Open Gym, een openbare ‘fitness’ die altijd toegankelijk is voor iedereen. Het is een sportplek die door en voor sporters gebouwd werd en wordt, mét gerecycleerd en herbruikbaar materiaal. Je vindt Open Gym onder de brug van de E314 in Wilsele. Voor de start van de projectoproep stond op deze locatie één constructie, waar enkelingen gebruik van maakten. Dankzij de toegekende subsidie kon Open Gym meer constructies bouwen, een eigen website lanceren en een opslagwagon aankopen. Omdat er veel individuele sporters gebruik maken van de constructies, heeft Open Gym ook een oefeningenboek opgesteld met tal van inspiratieoefeningen voor bij het krachttrainen. Om meer mensen Open Gym te laten leren kennen, werden enkele verplaatsbare constructies gebouwd die in de stad geplaatst konden worden. Zo trok Open Gym tijdens de examenperiode naar de sociale campus van KU Leuven en stonden er constructies in De Bruul en het Heuvelhofpark.

BAR-CODE

Dankzij het project van BAR-CODE heeft de stad sinds april haar eerste barpark aan de achterkant van Sportoase Philipssite waar je aan calisthenics kan doen. Calisthenics is een trainingsvorm waarbij je het eigen lichaam als weerstand gebruikt. De focus ligt op het verwerven van vaardigheden en niet op het esthetische zoals in fitnesscentra waar je echt werkt aan je lichaam. Om meer mensen kennis te laten maken met calisthenics, bood BAR-CODE tal van gratis workshops aan voor beginners, gevorderden en experts. Tussen april en november werden in totaal 53 workshops georganiseerd waar 783 personen aan deelnamen. 30 van deze workshops waren volzet.