Hete zomer breekt alle records PLAS VAN ROTSELAAR OP WEG NAAR 100.000 BEZOEKERS BART MERTENS

01 augustus 2018

02u26 0 Leuven De uitzonderlijk goede zomermaand juli breekt nu al alle records. In het ploeterbad in het provinciedomein in Kessel-Lo kwamen tot op heden al zo'n 40.000 bezoekers zwemmen, ruim 5.000 meer dan vorig jaar in juli en augustus samen. Ook de Plas in Rotselaar is op weg naar een absoluut recordjaar.

De zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als uitzonderlijk warm, om niet te zeggen heet. Het is dan ook de logica zelve dat de mensen op zoek gaan naar de broodnodige verkoeling. In onze regio zijn wat dat betreft twee locaties traditioneel echte trekpleisters, niet in het minst bij gezinnen met kinderen: de Plas in Rotselaar en het ploeterbad in het provinciedomein in Kessel-Lo. Op die laatste locatie is het record nu al van de spreekwoordelijke tabellen geveegd. Vorige zomer kwamen er 35.000 mensen zwemmen in het ploeterbad maar halfweg de zomer staat de teller dit jaar al op 40.000 bezoekers. Dat is goed voor een stijging van 12 % en dat percentage zal ongetwijfeld nog stijgen gezien de 'hoogzomer' nog even aanhoudt volgens de weerman/vrouw. Het valt overigens op dat het ploeterbad in het provinciedomein in Kessel-Lo aan populariteit wint de voorbije jaren. In 2014 en 2015 klokte het bezoekersaantal voor juli en augustus af op zo'n 23.000 zwemmers. 2016 was een minder goed jaar met 18.500 bezoekers terwijl 2017 een topjaar was met ruim 35.000 mensen die verkoeling zochten in het ploeterbad. Dit jaar is zoals eerder aangegeven het absolute topjaar waarin wel eens de kaap van 50.000 zwemmers gehaald zou kunnen worden...





Ook de Plas in Rotselaar is op weg naar een bijzondere kaap. Volgens burgemeester Dirk Claes is de kans groot dat er op het einde van de zomer wordt afgeklokt op 100.000 bezoekers of zelfs meer. "Dankzij het goede weer kwamen er al bijzonder veel mensen zwemmen in de Plas", aldus burgemeester Claes.





Gemiddeld 60.000 mensen

"Al meteen sinds de start van de zomer was het bijzonder druk. Logisch want de temperaturen liepen hoog op en blijkbaar komt daar nog geen einde aan voorlopig. Doorgaans krijgen we tijdens de zomer gemiddeld zo'n 60.000 mensen op bezoek aan de Plas. In een goede zomer wil dat aantal al eens oplopen maar zoals dit jaar hebben we het nog nooit meegemaakt. Ik durf te stellen dat we inderdaad op weg zijn om de kaap van 100.000 bezoekers te ronden deze zomer. De redders leveren ook uitstekend werk. We hebben enkel een natuurlijk overlijden gehad net voor de start van de zomer maar verder is er geen enkel probleem of incident geweest. Ik ben onze redders laatst nog persoonlijk gaan bedanken voor hun inzet door ze een welverdiend ijsje te brengen aan de Plas. Ja, dit wordt echt een zomer om nooit meer te vergeten als je het mij vraagt. Alle records qua bezoekerscijfers zullen sneuvelen."