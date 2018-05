Het wordt stil in Café Karément TWEE WEKEN ZONDER MUZIEK NA "VUISTDIK DOSSIER VAN INBREUKEN" BART MERTENS & ANDREAS DE PRYCKER

09 mei 2018

02u39 0 Leuven Danscafé Karément op de Oude Markt in Leuven mag twee weken lang geen muziek spelen in de zaak. Het schepencollege schorst de muziekvergunning tijdelijk na herhaalde inbreuken op de geluidsnormen. De uitbater van café Karément gaat mogelijk nog in beroep.

Het wordt binnenkort stil in danscafé Karément op de Oude Markt in Leuven. Het schepencollege legt uitbater Jelle Thys een sanctie op wegens het overtreden van de geluidsnormen die in 2013 werden ingevoerd. Concreet mag er in Karément gedurende twee weken geen muziek worden gespeeld. "De uitbater mag kiezen wanneer die straf het beste uitkomt maar ze moet wel uitgevoerd worden voor half juni. Onze ploegen hebben herhaaldelijk vastgesteld dat het café zich niet aan de norm van 95 decibel heeft gehouden. Ook via de decibelmeter konden wij vaststellen dat de limiet regelmatig overschreden werd", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.





Een verzwarend element in het dossier waren ook de klachten van buren over geluidsoverlast door luide muziek. Volgens schepen Mohamed Ridouani (sp.a) verhuisden er zelfs mensen om die reden.





"Er werden heel wat klachten genoteerd. De conclusie is dat café Karément hardleers is en dan moeten we wel overgaan tot een sanctie. Meer dan 90 % van de horecazaken houdt zich netjes aan de geluidsnormen maar helaas heeft Karément een vuistdik dossier opgebouwd. Eigenlijk maakt de uitbater zich schuldig aan oneerlijke concurrentie door de regels aan zijn laars te lappen. Dat kunnen we niet tolereren en bovendien is te luide muziek schadelijk voor het gehoor van de bezoekers. Om die reden werden de normen ingevoerd in onze stad. Ter bescherming van het gehoor, niet om uitbaters te pesten."





Heksenjacht

Jelle Thys, de uitbater van Karément, ziet het anders. "Het lijkt wel alsof er een heksenjacht is begonnen tegen cafés van de Oude Markt. Eerst De Giraf, nu Karément... wellicht gaan er nog zaken volgen. Wij gaan met een advocaat bekijken of we in beroep gaan. Als er toch niets aan te doen zou zijn dan gaan we het verlies van inkomsten proberen op te vangen door de stilte zo leuk mogelijk in te vullen voor onze klanten." Vzw Oude Markt betreurt dat er sancties genomen moeten worden. Eerder liep café De Giraf op de Oude Markt ook al tegen de lamp. "De regels zijn er nu eenmaal om op te volgen. Gelukkig houdt de overgrote meerderheid zich aan de geluidsnormen op de Oude Markt", zegt voorzitter Erik De Rop. Overigens zit ook danscafé Maxim'O in de Naamsestraat in woelig vaarwater, zo bevestigt de Leuvense politie. "Café Maxim'O is niet in orde met de brandveiligheid. Het college heeft geen sluiting bevolen maar in principe mag het café niet meer openen tot de brandveiligheid in orde is. Gaan ze toch open en stellen wij dit vast, begaan ze een inbreuk en hangt er een sanctie aan vast", aldus Nicolas Del Piero van de Leuvense politie.