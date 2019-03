Het wonderbaarlijke spel tussen meerderheid en oppositie… N-VA stelt deelfietsensysteem Vlo voor maar schepen Dessers (Groen) zegt: “We zijn er al mee bezig” Bart Mertens

07 maart 2019

13u30 0 Leuven N-VA Leuven vraagt prioriteit voor meer deelfietsen in Leuven. In 2017 stelde de oppositie al voor om deelfietsensysteem ‘Vlo’ in te voeren met als doel ‘meer te fietsen met minder fietsen’. Op Blue-bike na is er tot op heden nog geen deelfietsensysteem in Leuven, maar schepen Dessers (Groen) laat weten dat het nieuwe stadsbestuur al vergevorderd is om er werk van te maken.

Begin 2017 lanceerde N-VA Leuven het voorstel om een Leuvens deelfietsensysteem te ontwikkelen. ‘Vlo’ moest dankzij nieuwe technologie uitgroeien tot een efficiënt en betaalbaar deelfietsensysteem. “Om meer te fietsen met minder fietsen”, klonk het toen. Met ‘Vlo’ mikte de oppositiepartij niet enkel op Leuvenaars, bezoekers en woon-werkfietsverkeer, maar ook op studenten. “We voorspelden toen al minder overlast van fout geparkeerde fietsen en bovendien ook minder weesfietsen in de stad”, zegt Tine Eerlingen van N-VA. “Ondertussen zijn we twee jaar verder en zien we in de zelfverklaarde fietsstad van Vlaanderen nog steeds geen deelfietsensysteem, op Blue-bike aan het station na dan. Waar blijft de stad Leuven met de beloofde haalbaarheidsstudie?”

Net zoals de Leuvense klimaatjongeren vragen we opnieuw deelfietsen in Leuven Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA)

Uit cijfers van de Leuvense politie over opgehaalde weesfietsen blijkt dat de helft niet eens wordt opgehaald. Deelfietsensysteem ‘Vlo’ zou volgens N-VA een oplossing kunnen bieden aan die problematiek. Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Net zoals de Leuvense klimaatjongeren vragen we opnieuw deelfietsen in Leuven. We zetten ons voorstel bijgevolg opnieuw op de agenda.”

Mobipunten

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) reageert door te stellen dat het nieuwe stadsbestuur de fase van een haalbaarheidsstudie ondertussen al lang voorbij is. “We zijn in volle voorbereiding voor een nieuw systeem van deelfietsen, aanvullend op de al bestaande Blue-bikes. Uit recente cijfers blijkt overigens dat nergens in Vlaanderen meer Blue-bikes worden uitgeleend dan in Leuven. Aan draagvlak dus geen gebrek en daarom komen er deelfietsen aan de Mobipunten die op vijftig locaties in de stad en in de deelgemeenten zullen verschijnen de komende jaren. Het is de bedoeling dat die fietsen ingeleverd kunnen worden op meerdere plaatsen in de stad.”

Eerder kondigde schepen Dessers ook al aan dat er elektrische steps voorzien zullen worden aan de Mobipunten. Katrien Houtmeyers (N-VA) is er niet van overtuigd dat steps de oplossing bij uitstek zijn om de Leuvense mobiliteit aanzienlijk te verbeteren. “Door elektrische steps ter beschikking te stellen, wil het Leuvense stadsbestuur zich profileren als een hip bestuur. Maar gaan die steps zoveel bijdragen aan de mobiliteit? De kans bestaat dat de chaos enkel groter wordt in het stadscentrum. Fietsdelen lijkt mij een veel efficiënter systeem, ook in afstand. Met zo’n step kan je weliswaar een korte afstand overbruggen, maar voor een iets langere afstand biedt een deelfiets zonder enige twijfel veel meer comfort.”