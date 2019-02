Het verhaal van Jorrit Ferket (23): van gepeste jongen tot strijder tegen pestkoppen Bart Mertens

19 februari 2019

Leuvenaar Jorrit Ferket lanceert een online hulpverleningsplatform tegen pesten. De 23-jarige filmmaker begon in 2016 al met de website www.stophetpesten.be maar wil het nu grootschalig aanpakken om online hulp te bieden aan mensen die worden gepest. "Er bestaat nog geen online platform specifiek rond pesten. Ik ben zelf tien jaar lang extreem gepest op school en weet dus waarover ik spreek", vertelt Jorrit Ferket.

Het leven van Jorrit Ferket (23) was jarenlang een hel. Op school werd Jorrit zwaar gepest en dat liet ernstige sporen na in zijn tienerjaren. Toch slaagde de jonge Leuvenaar erin om zijn pijn om te zetten in een positief initiatief. Met zijn passie voor cinema maakte Jorrit Ferket in 2016 als prille twintiger de film ‘Alleen’ die volledig in het teken stond van de problematiek pesten.

Aansluitend op die film lanceerde Jorrit ook de website www.stophetpesten.be. Dat initiatief had veel aandacht voor pesten op zich maar ook voor zelfontdekking. De 23-jarige Ferket moest tot zijn spijt helaas vaststellen dat de website te kampen kreeg met een gebrek aan beschikbare en gemotiveerde vrijwilligers. Daardoor kwam de website niet echt van de grond waardoor het initiatief tijdelijk werd stopgezet. Toch wou Jorrit niet opgeven en nu is hij volledig terug met een nieuw online platform rond de problematiek pesten. Met de Vlaamse week tegen pesten in het vooruitzicht gaat het nieuwe initiatief nu vrijdag officieel van start.

Tot mijn verbazing kwam ik tot de vaststelling dat een dergelijk initiatief nog niet bestaat in Vlaanderen Jorrit Ferket (23)

“Ik heb het project volledig nieuw leven ingeblazen en wil het deze keer grootschalig aanpakken”, vertelt Jorrit Ferket. “De kinderziektes zijn eruit gehaald wat www.stophetpesten.be nu tot een betrouwbaar platform maakt waar jongeren en volwassenen terecht kunnen met vragen en verhalen over pesten. Het gaat dus verder dan louter informatie over de problematiek. Zo heeft de website ook een eigen chatkanaal waar bezoekers volledig anoniem en in alle vertrouwen hun verhaal kunnen doen aan een vrijwilliger. Tot mijn verbazing kwam ik tot de vaststelling dat een dergelijk initiatief nog niet bestaat in Vlaanderen. Je hebt gelukkig wel heel wat online platformen waar mensen terecht kunnen met vragen maar specifiek voor pesten is mijn initiatief redelijk uniek. Ik heb zelf de test gedaan bij andere grote organisaties maar vaak waren die zo druk bezocht dat mijn oproep niet altijd onmiddellijk werd beantwoord. Vlaanderen heeft dus zeker nood aan www.stophetpesten.be!”

Ik ben zelf meer dan tien jaar lang in extreme mate gepest op school. Ik weet dus als geen ander hoe het voelt om gepest te worden Jorrit Ferket (23)

Jorrit Ferket kan –helaas- ook steunen op zijn eigen ervaringen met pesten. Hij omschrijft zichzelf ondertussen als een ervaringsdeskundige. “Ik ben zelf meer dan tien jaar lang in extreme mate gepest op school. Ik weet dus als geen ander hoe het voelt om gepest te worden. Nu ik die donkere periode uit mijn leven heb verwerkt, kan ik me gerust een ervaringsdeskundige noemen. Ik heb ook grondige research gedaan over wat pesten nu echt is en hoe het allemaal begint en waar het uiteindelijk eindigt. Of beter gezegd, hoe je er een einde aan kan maken om je leven terug in handen te nemen”, besluit Jorrit die nog op zoek is naar vrijwilligers om het initiatief mee te ondersteunen. Nog dit: Stophetpesten.be is 24/7 toegankelijk. Wie nood heeft aan gesprek, kan van maandag tot vrijdag chatten tussen 18 en 21 uur. Op woensdag is de chat al geopend vanaf 13 uur.