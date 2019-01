Het mysterie van de vuilnisbak bij De Kapblok… Uitbater Erwin Mertens wil mee strijden tegen armoede Bart Mertens

08 januari 2019

18u55 0 Leuven De meermaals bekroonde beenhouwer Erwin Mertens van De Kapblok op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo werd afgelopen weekend geconfronteerd met het mysterie van de vuilnisbak. De camerabeelden brachten het antwoord…

Beenhouwer Erwin Mertens van de bekende Leuvense slagerij De Kapblok kreeg afgelopen weekend bezoek van een onverwachte klant. Voor één keer niet in de beenhouwerij maar aan de afvalcontainers. Eén container bleef zelfs open staan en Erwin Mertens was uiterst benieuwd hoe dat was gekomen. Daarom ging hij de camerabeelden even bekijken en die brachten het antwoord. Het was geen sluikstorter zoals Erwin Mertens oorspronkelijk had gedacht.

Confronterend

“Zaterdagavond rond 21 uur kwam er een man toe met zijn fiets”, vertelt Erwin Mertens. “De man doorzocht ruim een kwartier lang de containers op zoek naar voedingswaren. Ik vermoed dat hij restanten van aardappelsalade en pastasalade heeft meegenomen. Aan de lading op zijn fiets te zien, was ik wellicht niet de enige zaak waar hij is gepasseerd. Al bij al liet de man alles netjes achter, al liet hij wel het deksel van één afvalcontainer open staan. Ik vond het wel confronterend om de beelden te zien. Die man was op zoek naar eten…Voor alle duidelijkheid: ik beschouw de zoektocht van de man niet als iets fout maar wel als iets heel confronterend. Ik vraag me af hoe het in onze maatschappij zo ver kan komen dat iemand afvalcontainers moet afschuimen om aan eten te geraken.”

Ik ben de moeder Theresa van de beenhouwers niet maar ik wil wel iets ondernemen Erwin Mertens van De Kapblok

Erwin Mertens publiceerde de beelden van de camera op Facebook en kreeg zoals verwacht veel reacties . Zo werd hij gecontacteerd door een man die vroeger klant was in De Kapblok. “Die man vertelde me dat hij moest rondkomen met amper 100 euro na het betalen van de vaste kosten en de huur. Ook hij moest in de containers op zoek gaan naar eten terwijl hij vroeger in De Kapblok over de vloer kwam als klant. Dat raakte me wel. Ik ga die man nu resten bezorgen maar het is onmogelijk voor mij om dat voor iedereen te doen. Ik ben de moeder Theresa van de beenhouwers ook niet maar ik wil wel eens onderzoeken of er opties zijn om mensen in nood meer te kunnen helpen. Ik ben nu van plan om contact op te nemen met de stad Leuven om te horen wat er allemaal kan binnen de huidige regelgeving. Ik hoop alvast dat er iets kan gebeuren zodat mensen niet in Leuven niet langer in vuilnisbakken moeten gaan zoeken naar eten. Er moet iets gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat mensen met beperkte middelen naast het vangnet vallen in onze stad.”

Bekijk hier de versnelde beelden van de camera aan De Kapblok: