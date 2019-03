Het mysterie van de rode containers is opgelost... Bart Mertens

21 maart 2019

17u00 0 Leuven Op het Locomotievenpad in Kessel-Lo staan al een hele tijd rode containers. Minstens een storend element voor de vele mensen die er dagelijks passeren op weg naar het Leuvense station of richting Kessel-Lo wandelen of fietsen. Waarom staan die containers daar eigenlijk? Schepen Thomas Van Oppens (Groen) komt met het antwoord…

Heel wat mensen die vaak passeren op het Locomotievenpad vragen zich af waarom er meerdere grote rode containers staan op de vaak gebruikte weg tussen Kessel-Lo en het Leuvense station. De containers staan er al maanden en er lijkt niets mee te gebeuren, maar niets is minder waar. Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) komt met de oplossing van het mysterie van de rode containers.

Eerlijk gezegd ben ik ook niet opgetogen met de locatie van die grote containers Schepen Thomas Van Oppens (Groen)

“Die containers worden gebruikt om afval van de NMBS en van de bedrijven in de tunnel onder het station op te slaan”, klinkt het. “Eerlijk gezegd ben ik ook niet opgetogen met de locatie van die grote containers. Zelf passeer ik er ook dagelijks en het is wel storend. Vroeger stonden die containers op het Martelarenplein en daar werden ze weggehaald omwille van dezelfde reden. Nu staan ze al maanden –ik denk sinds het najaar van 2018- op het Locomotievenpad.”

Oplossing in de maak

De stad Leuven en de NMBS zijn in gesprek om een oplossing te vinden voor het probleem. “Die gesprekken zijn al vergevorderd, maar we zijn er nog niet helemaal. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een ondergrondse sorteerstraat. Op welke locatie die zou moeten komen, is nog niet duidelijk. Wat mij betreft alvast op grondgebied dat toebehoort aan de NMBS. Kortom, ik hoop net zoals vele passanten dat die grote containers snel verdwijnen.”