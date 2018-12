Het laatste lijstje van het jaar… Duurste campagne op naam van CD&V Leuven: 168.085 euro Bart Mertens

31 december 2018

14u05 0 Leuven 2018 was een bijzonder politiek jaar met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober als hoogtepunt. Nu de kersverse gemeentebesturen zich opmaken voor de nieuwe legislatuur blijft de vraag welke partij het diepst in de geldbuidel tastte voor de campagne. In de stad Leuven was dat CD&V met een investering van 168.085 euro. Ter vergelijking: Groen Leuven spendeerde slechts 38.915 euro.

Voor de politieke partijen stond 2018 volledig in het teken van campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Een intensieve tijd voor de lokale politici want campagne voeren, is hard werken, elke dag opnieuw. En campagne voeren, kost ook geld. VIVES onderzocht de investeringen van de politieke partijen in de campagne en vergeleek de resultaten van 2018 met een onderzoek uit 2012. Dat leidde tot enkele opmerkelijke conclusies in het kiesarrondissement Leuven. Zo wordt de top drie van de duurste verkiezingscampagnes ingevuld door lijsten uit Leuven. Niet onlogisch want Leuven is de grootste stad in het arrondissement.

Zuinige Open Vld

Wie was de ‘kampioen’ inzake uitgaven voor de verkiezingscampagne in de stad Leuven? Wel, dat is CD&V Leuven met welgeteld 168.085 euro. Het spreekwoordelijke zilver is voor sp.a Leuven met 105.351 euro terwijl N-VA Leuven de derde plaats bezet met een investering van 78.810 euro. Daarna volgt Open Vld Leuven met 52.870 euro en Groen Leuven met 38.915 euro. Vlaams Belang Leuven is niet te bespeuren in de top tien van duurste verkiezingscampagnes in het arrondissement. Nog dit: Open Vld Leuven en sp.a Leuven gaven opvallend minder uit in vergelijking met 2012. sp.a Leuven gaf slechts 60% van het bedrag dat in 2012 werd gespendeerd. Open Vld gaf de helft van het bedrag uit dat ze in 2012 investeerden.

Top 10 volgens totale uitgave per lijst

(arrondissement Leuven)

1. CD&V Leuven: 168.085 euro

2. sp.a Leuven: 105.351 euro

3. N-VA Leuven: 78.810 euro

4. CD&V Aarschot: 68.016 euro

5. Open Vld Aarschot: 63.777 euro

6. Open Vld Leuven: 52.870 euro

7. CD&V Tienen: 46.524 euro

8. CD&V Scherpenheuvel-Zichem: 39.713 euro

9. Groen Leuven: 38.915 euro

10. Open Vld Boortmeerbeek: 38.112 euro

Hieronder nog enkele opmerkelijke conclusies uit het onderzoek van Vives:

-CD&V geeft nog steeds het meeste uit aan lokale campagnes met gemiddeld bedrag van 26.785 per lijst. Voor het arrondissement Leuven komt het totaal op 723.201 euro

-Open Vld gaf 516.845 euro uit aan de campagne en N-VA klokte af op 440.941 euro in het hele arrondissement Leuven

-Gemiddeld kostte een campagne voor een lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 welgeteld 16.211 euro. Dat is iets hoger dan de gemiddelde kostprijs in 2012 (15.660 euro, nvdr)

-Een individuele kandidaat geeft gemiddeld 298 euro uit aan de lokale campagne. Gemiddeld betaalt een kandidaat daarvan 154 euro met eigen middelen

-In 2018 werd door de partij een groter deel van de individuele campagnes betaald dan in 2012. Toen was dat slechts 37,2%, vandaag 44,1%

-Alle lijsten en kandidaten van het arrondissement Leuven spendeerden in totaal 2.512.761 euro aan de campagne. Dat bedrag is vergelijkbaar met de uitgaven in 2012

-PVDA gaf gemiddeld per lijst slechts 3.866 euro uit aan de campagne

Meer informatie over het onderzoek van VIVES kan u vinden op de website https://feb.kuleuven.be/VIVES