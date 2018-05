Het Laatste Avondmaal nu ook in Sint-Agathakerk 19 mei 2018

Het originele werk van Da Vinci is geschilderd op een muur in een klooster in Milaan maar sinds kort heeft ook Wilsele-Putkapel een eigen versie van Het Laatste Avondmaal. "Het gaat om een werk van wijlen Lucien Elsen, geschonken aan de Kerkraad door zijn weduwe. Deze lokale schilder was 34 jaar lang voorzitter van de Kerkraad van de Sint-Agathakerk. Het schilderij beeldt het gekende tafereel van Het Laatste Avondmaal uit. Het gaat om een kopie, op ware grootte, die werd gemaakt in 1980 van een werk van de 17de-eeuwse kunstschilder Philippe de Champaigne", zegt Ruben Geleyns van de Kerkraad. Huidig voorzitter Ivo Van Horebeek laat weten dat dit schilderij het absolute meesterwerk is van Elsen. "We zijn vereerd dat we het hier in onze kerk kunnen hangen en danken de familie voor dit geschenk." (BMK)