Het is 5 na 12 volgens Katrien Houtmeyers (N-VA) voor de handel en de horeca...

Bart Mertens

30 januari 2019

11u30 0 Leuven Katrien Houtmeyers van N-VA pleit voor betere communicatie over het Leuvense parkeerbeleid. Dat doet de N-VA-politica naar aanleiding van de vraag voor meer Shop&Go-plaatsen van handelaarsorganisatie Liefst Leuven. “Het is eigenlijk al 5 na 12. Het circulatieplan en e-commerce hebben de handel zware schade toegebracht met leegstand en teruglopende omzetten als gevolg.”

N-VA politica Katrien Houtmeyers houdt de vinger aan de pols voor de Leuvense horeca en handel. Ze komt met enkele constructieve voorstellen om het handelsbeleid te verbeteren met een betere communicatie over de bereikbaarheid van Leuven op nummer één. “Het is eigenlijk al vijf na twaalf”, klinkt het. “Het circulatieplan en de e-commerce hebben de Leuvense handel zware schade toegebracht met leegstand en teruglopende omzetten als gevolg. Begrijpend knikken en dan de handel het zelf maar laten uitvissen, is geen goed bestuur! Concrete maatregelen dringen zich op, zowel op vlak van bereikbaarheid als inzake duidelijke communicatie. We moeten vooral opletten dat de slinger niet naar de andere kant omslaat en dat er een fietsfundamentalisme ontstaat waar mensen die van verder komen winkelen of moeilijker te been zijn niet aan kunnen deelnemen. De handel is een belangrijk onderdeel van onze stad en mag niet blijvend stiefmoederlijk behandeld worden.”

Houtmeyers komt met haar verklaring naar aanleiding van handelaarsorganisatie Liefst Leuven die zopas aan de alarmbel trok, ondanks het feit dat 2018 een relatief goed jaar was voor de horeca en de handel in Leuven. “Het is volkomen terecht dat Liefst Leuven aan de alarmbel trekt”, laat Houtmeyers nog optekenen. Blijft de vraag waarom Liefst Leuven een alarmbel nodig heeft als de handel en de horeca voorlopig niet al te zwaar delen in de klappen? Voorzitter Marc Van de Velde brengt meer duidelijkheid over het standpunt van Liefst Leuven. “We zijn inderdaad voorzichtig positief maar we zien toch nog ruimte voor verbetering”, aldus Van de Velde. “Er is nog werk aan de winkel en er hangen nog enkele donderwolken boven de stad. Het circulatieplan bijvoorbeeld, een ontwikkeling die we niet meer kunnen tegenhouden. Maar horecazaken en winkels hebben klanten nodig en soms komen die met de wagen, vaak omdat het niet anders kan. Ze gaan echt niet allemaal overstappen op de fiets en het openbaar vervoer. We moeten voorkomen dat die klanten naar het Gouden Kruispunt rijden om te gaan winkelen.”

Leegstand en verval

Liefst Leuven ziet wel enkele oplossingen. “We moeten nog beter communiceren over de bereikbaarheid van Leuven als shoppingstad. Er zouden ook meer Shop&Go-plaatsen moeten komen in de stad. En waarom zetten we geen elektrische busjes in tussen de parkings en het centrum? Verder moeten we de Bondgenotenlaan haar glans terug bezorgen als wapen in de strijd tegen e-commerce. Deze mooie centrale laan is nog een schim van zichzelf en zit gevangen in een vicieuze cirkel van leegstand en verval. We willen enkele ideeën voorleggen aan het nieuwe stadsbestuur op om daaraan te verhelpen”, besluit Marc Van de Velde. Het stadsbestuur gaf eerder al aan om in overleg te gaan met Liefst Leuven om de handel en de horeca waar mogelijk te ondersteunen met maatregelen.