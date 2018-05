Het Groot Verlof zet in op Leuvens talent 18 mei 2018

02u40 0 Leuven Het Groot Verlof zet dit jaar meer dan ooit in op Leuvense bands en artiesten. Liefst negen artiesten of bands van eigen bodem komen optreden en dat is meteen goed voor 30 % van de programmatie.

De Leuvense zomeranimatie onder de paraplu van Het Groot Verlof is nog niet helemaal rond maar stilaan krijgen de affiches van de verschillende evenementen vorm.





Namen zoals De Kreuners, The New Power Generation (NPG) Celebrating Prince en Billy Ocean werden al bekend gemaakt. Gisteren werd een nieuwe lading namen gelanceerd en het valt op dat heel wat bands en artiesten uit de Leuvense regio op het podium zullen staan.





"We geven daarmee een extra boost aan de rijke muziekscène in onze stad", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).





Cupcakes

Op de affiche onder meer de eeuwig jonge Tom Helsen die ondertussen al 22 jaar op het podium staat als singer-songwriter. Helsen speelt op 13 juli op de Oude Markt in het kader van Beleuvenissen. "Met mijn zevende album 'Cupcakes' wil ik de mensen blijven verrassen, zeker op de Oude Markt want dat is natuurlijk een thuiswedstrijd."





Uiteraard staat ook het onvermijdelijke optreden van Discobar Galaxie op de affiche van Het Groot Verlof. Verder ook heel wat jong talent uit eigen streek. Zo is er onder meer de Leuvense band Major die hiphop met een boodschap brengt. She Bad, winnaar van Rockvonk, staat dan weer garant voor de nodige dosis rock. Tot slot ook nog And Then Came Fall, Soundrascalz en Spencer The Rover & The Late Chamber Orchestra. (BMK)