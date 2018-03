Het Groot Verlof strikt De Kreuners 20 maart 2018

02u36 0 Leuven De organisatoren van Het Groot Verlof hebben de eerste namen van de affiche bekend gemaakt. De meest opvallende band is De Kreuners die terugkeren uit hun pensioen. Ook vaste waarde Discobar Galaxie is van de partij. De eerste buitenlandse artiest op de affiche is Billy Ocean.

Nu de lente stilaan in zicht is, zijn de organisatoren van de festivals druk in de weer met hun programmatie. De organisatoren van Het Groot Verlof hebben al een deel van het huiswerk klaar en maakten gisteren de eerste namen bekend. De meest opvallende naam is die van De Kreuners. De groep ging eerder met pensioen maar besloot om toch opnieuw op te treden. "Met De Kreuners hebben we Vlaamse rockers van het eerste uur op de affiche", zegt Kris Peeters, coördinator bij vzw Leuvenement. "De Kreuners staan op het podium op vrijdag 20 juli. Met grote hits zoals 'Ik wil je' en 'Verliefd op Chris Lomme' zullen ze zonder enige twijfel enkele mokerslagen uitdelen op de Oude Markt. Al veertig jaar op het podium maar nog geen greintje energie ingeboet."





Een tweede naam op de affiche is Billy Ocean. "Op 27 juli mogen we ons verwachten aan een deel van de soundtrack van de eighties met onvergetelijke hits als 'Get out of my dreams, get into my car' en 'When the going gets though'. Op vrijdag 13 juli zoeken we het iets dichter bij huis met Discobar Galaxie. DJ Bobby Ewing, DJ Loveboat en Lars Capaldi vieren hun zilveren jubileum en dan mag thuisstad Leuven uiteraard niet ontbreken. Het dak gaat eraf op de 'Vismét'!"





Voor de rest van de programmatie is het nog even wachten maar schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina heeft er alle vertrouwen in. "Na drie jaar is het voor het publiek wel duidelijk wat ze van Het Groot Verlof kunnen verwachten. Een brede en gevarieerde programmatie maar wel eentje waarbij we steeds een eigen insteek hanteren. Dat bewijzen de namen die we vandaag al bekend maakten. Binnenkort wordt ook de affiche van onder meer urban festival Half Oogst bekend gemaakt." (BMK)