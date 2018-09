Het draait om Leuven... 03 september 2018

CD&V Leuven heeft zopas haar verkiezingscampagne met een opmerkelijke stunt gelanceerd: de gezichten van de kandidaten staan op zijn kop op de verkiezingsborden. Daarmee wil kandidaat-burgemeester Carl Devlies benadrukken dat het niet om de politici maar om Leuven en de Leuvenaars draait met het oog op 14 oktober. De plakker van dienst in Kessel-Lo heeft die boodschap niet helemaal begrepen, want hij zette de affiche van kandidaat en huidig schepen Dirk Vansina niet op zijn kop. Het gevolg is uiteraard dat de naam en de partij nu omgekeerd staan op de affiche, maar dat het gezicht van Vansina wél normaal te zien is en dat is nu net niet de 'clou' van de campagne. (BMK)