Het Depot verhoogt capaciteit tot 960 toeschouwers Bart Mertens

05 maart 2019

18u45 1 Leuven Met dank aan een extra nooduitgang zijn er vanaf nu 960 toeschouwers welkom in concertzaal Het Depot. Dat is een verhoging van de capaciteit met 120 plaatsen. “We kunnen vanaf nu meer mensen gelukkig maken, al is het niét de bedoeling om grotere bands te boeken”, zegt directeur Mike Naert.

Vandaag is Het Depot een vaste waarde in de muziekwereld. Meer dan geregeld is de zaal uitverkocht, maar een gevoelige verhoging van de capaciteit zat er niet meteen in. Tot nu althans... Directeur Mike Naert legt uit: “Er kunnen voortaan 960 toeschouwers binnen in de zaal. Dat hebben we te danken aan een extra noodgang. Die was noodzakelijk voor de brandveiligheid. Bijkomend voordeel is dat we vanaf nu de volledige capaciteit van de zaal kunnen benutten. Dat betekent concreet dat we 960 bezoekers mogen toelaten terwijl het maximum tot op heden was vastgelegd op 840 mensen.”

Bijzondere sfeer

De verhoging van de capaciteit met 120 plaatsen is uiteraard goed nieuws voor de concertgangers. Niet zelden zijn de concerten in Het Depot immers snel uitverkocht. “We kunnen vanaf nu meer mensen gelukkig maken en dat lijkt me bijzonder goed nieuws. Toch is het niet de bedoeling om nog grotere bands te programmeren. We blijven trouw aan onze filosofie, daar verandert de verhoogde capaciteit niets aan. Onze concertzaal doet het goed en staat op de kaart in België. Heel wat buitenlandse artiesten komen hier heel graag optreden omwille van de bijzondere sfeer en de goede akoestiek in de zaal. Ik denk bijvoorbeeld aan Heather Nova. Ze speelde al enkele keren in Het Depot en deze zomer mogen we haar opnieuw in Leuven verwelkomen op festival M-idzomer in de tuin van M-Museum Leuven waar wij instaan voor de muzikale programmatie.”

Mike Naert mag behoorlijk fier zijn op wat hij bereikt heeft. In de jaren negentig was Leuven immers een behoorlijk droevige plek voor de muziekscène. De legendarische zaal Belgisch Congo moest bijvoorbeeld plaatsmaken voor appartementen, de Lido werd voornamelijk een fuifzaal en de Manhattan beperkte zich op muzikaal gebied tot de opnames van het al even legendarische muziekprogramma Tien Om Te Zien. Conclusie: de bekendste studentenstad van het land zat in de ‘nineties’ plat op haar gat qua muzikale infrastructuur. Daarom stampte Naert samen met een aantal medestanders in 2003 een initiatief uit de grond om concerten te organiseren. Een vaste locatie hadden ze niet, maar wel veel goesting.

In 2005 werd zaal Eden op het Martelarenplein –waar tot dan het Vlaams Radio Orkest repeteerde- de vaste locatie. Die zaal werd enkele jaren later volledig vernieuwd met een tweede officiële opening op 16 november 2012 als hoogtepunt in de relatief korte geschiedenis van Het Depot. Daar wordt nu dankzij de extra capaciteit ongetwijfeld een mooi vervolg aan gebreid.

Meer info: www.hetdepot.be