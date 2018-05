Het Depot uitverkocht voor Zorgcirkels Jongdementie 24 mei 2018

02u41 0 Leuven Concertzaal Het Depot op het Martelarenplein in Leuven liep gisteren helemaal vol voor de benefietavond van vzw Zorgcirkels Jongdementie.

Jongdementie krijgt niet zoveel aandacht maar de impact van de ziekte is zowaar nog groter dan bij oudere mensen. Daarom organiseert vzw Zorgcirkels Jongdementie jaarlijks een benefietavond. Vorig jaar liep de Stadsschouwburg in Leuven helemaal vol en dat scenario herhaalde zich gisteren in concertzaal Het Depot. "Een enorm succes. En we waren al verhuisd naar Het Depot omdat de Stadsschouwburg te klein was geworden voor ons event", zegt Erik Meulemans.





"Dit jaar stond The Philips met onder meer Eline De Munck op het podium. We nodigden ook enkele opmerkelijke gasten uit zoals bijvoorbeeld Guy Swinnen, Jeroen Meus en Big Bill. Het is fijn dat zowel de artiesten als het talrijk opgedaagde publiek hun goede hart tonen."





In totaal wist de organisatie liefst 51 partners te strikken om het evenement te ondersteunen. Met de opbrengst probeert de vzw het leven van patiënten met jongdementie aangenamer te maken. "Het heeft vaak nog een veel grotere impact op het leven van de patiënten want middenin je actieve leven staat de wereld plots op zijn kop. Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie", besluit een tevreden Erik Meulemans.





Meer info: www.zorgcirkelsjongdementie.be (BMK)