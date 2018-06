Het debuut van Willy Sommers 21 juni 2018

02u43 0

Met 10.000 passanten nestelde Leive Vloms zich vorig jaar als nieuwkomer in de top drie van de drukst bezochte Leuvense zomerevents. Luc Steeno, Laura Lynn en De Romeo's spreken volgens ingewijden nog steeds over de eerste editie op de iconische Oude Markt. "Hun enthousiasme werkt zo aanstekelijk dat we geen moeite moesten doen om Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers te overtuigen", zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt. Voor Willy Sommers zal er overigens een droom in vervulling gaan want hij speelde nooit eerder op het plein. "Een paar dagen voor zijn 66ste verjaardag kan Willy Sommers weer iets afvinken van zijn bucketlist. Ik wil nog eens benadrukken dat we echt hopen dat elke bezoeker drie euro wil doneren. Die centen zijn broodnodig in de strijd tegen MS", besluit Jan Hermans. Leive Vloms vindt plaats op vrijdag 3 augustus op de Oude Markt van Leuven. Het gratis festival begint om 20 uur.





Meer info: www.leivevloms.be (BMK)