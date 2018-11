Heropening Würst alsmaar dichterbij Bart Mertens

17u10 0 Leuven Würst zal wellicht nog voor de kerstperiode de deuren heropenen in Leuven. Op de ramen van de bekende zaak op het Margarethaplein staan sinds kort boodschappen die dat bevestigen, al is er wel nog geen exacte datum bekend voor de heropening.

Binnenkort kan je opnieuw genieten van de bekende en goed gesmaakte worsten die Jeroen Meus midden 2015 introduceerde in Leuven. In oktober leek dat nog ondenkbaar want toen raakte bekend dat de zaak de deuren sloot met een schuldenberg. Midden november kwam er beter nieuws want curator Jan De Rieck bevestigde dat er een overnemer was gevonden voor Würst in Leuven. Dat bleek Hendrik Winkelmans te zijn die we kennen van fietsketen Fiets. Samen met Diedrik Tas en Frank Plasschaert toonde hij zich vastbesloten om Würst opnieuw op de kaart te zetten in Leuven. Dat voornemen lijkt hij waar te maken want sinds kort zijn de ramen van de zaak op het Margarethaplein beplakt met hoopvolle boodschappen. Zoals daar zijn: “Na regen komt Würst”. Of ook: “The Würst will be back”. Die boodschappen bevestigen alvast het voornemen van Winkelmans en co om de deuren nog voor de feestdagen ter heropenen. Op de website van Würst houden ze het vooralsnog op “reopening soon”.