Herinrichting Bodart-site op lange baan geschoven Bart Mertens

27 december 2018

17u45 0 Leuven De geplande herinrichting van de Bodart-site is op de lange baan geschoven. Normaal gesproken zouden de werkzaamheden beginnen in 2020 maar er is geen budget voorzien. “En dan zeggen dat het viaduct volgens een studie in 2013 al vervangen moest worden”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V).

De verkeerssituatie in de buurt van de Bodartparking is al vele jaren voer voor discussie. De stad is vragende partij om de verkeersafwikkeling drastisch aan te pakken, maar het ziet ernaar uit dat ze op hun honger zullen blijven zitten. Dat bevestigt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) die stelt dat er de komende vijf jaar niets zal gebeuren. De reden? Er is geen budget voorzien.

Roest

Ook schepen Carl Devlies (CD&V) kreeg de bevestiging van het Agentschap Wegen en Verkeer dat er geen geld is. “En dan zeggen dat volgens een studie het viaduct al in 2013 aan vervanging toe was”, klinkt het. Die studie vermeldde inderdaad roest en waterschade, maar het viaduct werd wel veilig verklaard door experts na een tweede studie. Toch maakte de stad werk van een plan om de omgeving volledig herin te richten. “Dat plan zou gemotoriseerd verkeer volledig scheiden van fietsers en voetgangers. Maar er is geen geld en bijgevolg gebeurt er niets de komende jaren. Dat is jammer, want we spraken al met de buurtbewoners over de plannen.”

De geplande start van de werkzaamheden in 2020 wordt bijgevolg niet gehaald. Ook daarna lijkt AWV voorrang te geven aan andere projecten waardoor 2023 in beeld komt als nieuwe startdatum.