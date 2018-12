Herestraat volledig vol met vuilnis ADPW

21 december 2018

12u16 0

Deze ochtend omstreeks 7.30 uur lag de Herestraat, aan de Tervuursepoort in Heverlee, helemaal vol met de inhoud van vuilniszakken. Hoe dit precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Alles wijst in de richting van een vandalenstreek. Vond deze het nodig om even ‘vuilniszakkenvoetbal’ te spelen? Of ligt het toch aan een gescheurde roze zak en de stevige wind van vannacht? Tegen 9 uur hadden de stadsdiensten de rommel alleszins opgekuist.

