Herdenking Hiroshima en Nagasaki 04 augustus 2018

02u44 0 Leuven Op woensdag 8 augustus 2018 wordt op het Martelarenplein in Leuven een herdenking georganiseerd naar aanleiding van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. Tussen 14 en 18 uur vindt er onder meer een stille wake plaats, samen met 'Vrouwen in 't Zwart Leuven'.

Bij de kernbomaanvallen op de Japanse steden kwamen honderdduizenden mensen om het leven. De organisatoren klagen met hun actie ook aan dat er anno 2018 nog zo'n 15.000 kernwapens zijn in de wereld, waarvan een twintigtal in België.





"Kernwapens maken de wereld niet veiliger. Het nucleaire spierballengerol en de nucleaire dreigementen van de huidige wereldleiders herinnert ons daar bijna dagelijks aan. Er is maar één echte oplossing : een totaal verbod op kernwapens. Alle burgemeesters van Belgische steden en gemeenten worden gevraagd om een gezamenlijke open brief op 20 september naar de Belgische regering te sturen met de oproep om het VN-kernwapenverbod dringend te ondertekenen. Programma", klinkt het. (BMK)