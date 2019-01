Hejmo komt naar Leuven Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

22u26 0 Leuven Hejmo, een opvanginitiatief van SOS Kinderdorpen, verhuisde dit weekend naar Leuven. Hejmo biedt negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar met een vluchtverleden een warme thuis. Ze zullen tijdelijk in een pand aan de Ruelensvest verblijven. Op termijn zal Hejmo een vaste plek en waarde zijn in Leuven voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen.

De kinderen krijgen bij Hejmo ruimte om tot rust te komen en van daaruit te groeien en zich te ontwikkelen. De kinderen worden gemotiveerd om een schools parcours uit te zetten. Ze krijgen de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen en om een sociaal netwerk uit te bouwen. “We installeren ons dit weekend met veel enthousiasme in Leuven. Dankzij de steun van de stad en het OCMW kunnen wij in deze stad een goede doorstart maken met onze jongeren”, zegt Katrien Goossens, coördinator van Hejmo.

Door Hejmo een vaste plek te bieden in de stad, neemt Leuven het mee op voor deze doelgroep van jonge, niet begeleide minderjarige vluchtelingen. De stad gaat nog verder. De ambitie is om alle Leuvense jonge vluchtelingen een begeleiding op maat te geven. De stad wil er ook voor zorgen dat ze begeleiding krijgen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle plek om te wonen, naar werk of om te weten wat ze willen studeren.