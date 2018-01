HEIDI VAN TIELEN: "Leuven loopt achter op Antwerpen"

LOUIS TOBBACK: "Ja, hier lopen geen militairen" RADIOPRESENTATRICE HAALT ZICH TOORN BURGEMEESTER TOBBACK OP DE HALS BART MERTENS

24 januari 2018

02u27 0 Leuven Radiopresentatrice Heidi Van Tielen heeft zich de toorn van de Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) op de hals gehaald. Van Tielen deelde op Radio 1 mee dat Leuven op sommige vlakken toch achterop hinkt in vergelijking met Antwerpen. Dat kon burgemeester Tobback niet zomaar laten passeren, met een snel wederwoord als gevolg.

De passage van radiopresentatrice Heidi Van Tielen in het Radio 1-programma De Bende van Annemie heeft stof doen opwaaien in Leuven. Van Tielen is afkomstig uit Borgerhout, maar kwam als studente in Leuven terecht. Zoals zovelen haar voordeden, bleef ze er na haar studies plakken. Uiteindelijk kwam ze in deelgemeente Kessel-Lo terecht, maar uiteraard gaat ze nog geregeld naar haar geboortestreek en... naar Antwerpen. Net daarover had de radiopresentatrice het in De Bende van Annemie, het radioprogramma waarin Annemie Peeters zich samen met een centrale gast laat inspireren door het nieuws.





"Ik merk dat Leuven, zeker als je van Antwerpen komt, een dorp is en dat bedoel ik niet minachtend", vertelde Van Tielen. "De mentaliteit is er helemaal anders dan in Antwerpen. Leuven is trager in het oppikken van trends. Dat heeft ook een zekere charme, want soms als ik in Antwerpen kom, dan denk ik 'al die hipsters... ga toch even weg'. In Leuven zijn de mensen niet zo bezig met wat er op dit moment trendy is en in die zin loopt Leuven wel een beetje achterop. Grote kledingketens, bijvoorbeeld. Die verschijnen eerst op de Meir in Antwerpen en dan in de Veldstraat in Gent. Na een jaar of drie, vier, vijf denken die merken dan 'ah ja, Leuven is ook een stad'. Misschien is het niet fair om Leuven te vergelijken met Antwerpen, maar er wonen veel jonge mensen en toch duurt het altijd een beetje langer. Leuven is niet ouderwets en het is niet alsof je bij de Amish terechtkomt, maar er zit wel verschil op in vergelijking met Antwerpen. Ik denk dat burgemeester Louis Tobback dat wel beseft als hij heel eerlijk is..."





Wereldstad?

De reactie van de Leuvense burgervader (79) liet niet lang op zich wachten, want Annemie Peeters liet hem meteen telefonisch reageren op de analyse van de radiopresentatrice. "Hoor ik daar nu zeggen dat Antwerpen een wereldstad is?", aldus Louis Tobback (sp.a). "Is Leuven kleiner dan Antwerpen? Ja, Leuven is kleiner dan Antwerpen en kleiner dan Gent. Minder oppervlakte, minder inwoners, minder geld uit het Gemeentefonds. Ik ben dan wel op een zekere leeftijd, maar ik ben wel nog bij mijn zinnen."





Kwaliteit onderwijs

"Er zijn zeker trends die zich eerst in Antwerpen manifesteren. Er liepen eerst militairen op de Meir en in Leuven lopen er nog altijd geen dus we zijn achterop. Waarover zijn we nu bezig? Dit is een open deur intrappen. De vraag is wat er in Leuven te beleven valt. Ik zie 50.000 studenten lopen in de stad die liever niet naar Antwerpen gingen om te studeren en voor Leuven hebben gekozen. De KU Leuven staat veel hoger in de ranking door de kwaliteit van het onderwijs en dus ook inzake het intellectuele niveau. Zijn er modeketens die eerst in Antwerpen opduiken? Ja, het zal wel zijn, maar wat is er belangrijker: wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van hoog niveau of het laatste nieuwe kleedje van Van Beirendonck? Als je dat laatste wil, moet je in Antwerpen zijn... Als je dat kleedje kan betalen tenminste."





Elk hun eigenheid

Louis Tobback ten voeten uit, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat radiopresentatrice Van Tielen geen strijd tussen Leuven en Antwerpen wou ontketenen met haar betoog. De waarheid is dat Leuven zich stilaan losmaakt van haar imago van braaf provinciestadje. Dat is te danken aan de innovatieve initiatieven en bedrijven, maar ook aan de culturele revolutie naar 'Leuvens model', die overigens gelauwerd wordt door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). De waarheid is ook dat Antwerpen meer te bieden heeft, onder meer op culinair vlak en in de modesector. Anderzijds moeten we er ook geen Barcelona of Parijs aan de Schelde van maken, want ook dat zou te veel eer zijn. Wellicht hebben zowel Antwerpen als Leuven elk hun eigenheid. In Leuven kan je jezelf zijn met de mensen, in Antwerpen kan je hip zijn tussen de mensen.