Health House: de toekomst van geneeskunde 17 maart 2018

Dit weekend opent in Leuven het Health House de deuren. Minister Jo Vandeurzen (CD&V) zal het lint doorknippen in wetenschapspark Arenberg maar het unieke centrum is er eigenlijk al helemaal klaar voor.





Health House wordt omschreven als de toekomst van gezondheid en zorg. De bezoekers krijgen een indrukwekkende verzameling van medische spitstechnologie te zien in een exhibitieruimte van 600 vierkante meter. Voorlopig richt Health House zich enkel tot professionals. "Meer en meer wordt ook de wereld van de gezondheid en zorg bepaald door technologie. Health House biedt een uniek platform waarop partners hun 'state-of-the-art' innovaties en technologieën kunnen tentoonstellen, beleven, aanleren en demonstreren. Het is eigenlijk een experience-center dat gebaseerd is op krachtige visualisaties, unieke belevingsvormen en digitale storytelling", aldus professor Bart De Moor. Meer info: www.health-house.be (BMK)





