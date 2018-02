HDC viert 175-jarig bestaan 23 februari 2018

Het Heilige-Drievuldigheidscollege in Leuven bestaat dit jaar 175 jaar en dat viert de school met een feestweek. De feestelijkheden gaan vrijdagavond 23 februari van start met een gelegenheidscafé voor oud-leerlingen in de feestzaal van de school op de Oude Markt. "Sinds het ontstaan van de school in 1843 zaten er duizenden leerlingen op de schoolbanken. Ook heel wat leerkrachten en ondersteunende medewerkers gaven er al die jaren het beste van zichzelf. Het HDC wil naar aanleiding van de 175ste verjaardag zoveel mogelijk oud-leerlingen, oud-leerkrachten en ondersteunend personeel opnieuw bij elkaar brengen. Vrijdagavond is iedereen welkom van 20 tot 24 uur. Met een foodtruck, een DJ en oude foto's maken we er een onvergetelijk feestje van", zegt directeur Frank Baeyens. Op de website van de school www.heilige-drievuldigheidscollege.be kan je zien wie al heeft bevestigd om te komen meevieren. De teller van de inschrijvingen staat ondertussen al op 400. (BMK)