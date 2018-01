Hardleerse oplichter riskeert 30 maanden cel 30 januari 2018

02u41 0 Leuven De 55-jarige hardleerse oplichter Benjamin S. riskeert 30 maanden cel voor een 11-tal nieuwe feiten van bedriegerij. De procureur had het over meer dan 120 oplichtingszaken waar de vijftiger in het verleden bij betrokken was in Antwerpen en het Leuvense.

Vier burgerlijke partijen kwamen in de rechtbank gisteren meer dan 50.000 euro terugvorderen van notoir oplichter Benjamin S. Onder meer een garage waar de vijftiger met ongedekte cheques een auto kwam kopen. Een vervangwagen die hij kreeg, probeerde hij bovendien op eigen houtje te verkopen. In Wilsele probeerde S. 850 euro huurwaarborg te vragen voor een pand dat niet van hem was. Uit de woning verdween daarna ook nog een televisie, koelkast, tuinstoelen en 700 liter stookolie. Ook daar draaide de man zijn hand niet voor om.





In september 2016 kon S. een halt worden toegeroepen. Bij zijn verhoor verklaarde hij dat hij een onweerstaanbare drang had om mensen op te lichten. De procureur kon dat niet ontkennen en vroeg, gezien de waslijst aan feiten, 30 maanden cel en 1.200 euro boete. Zijn advocaat vroeg de opslorping met een vonnis in Veurne waar S. een jaar cel kreeg en 600 euro boete voor gelijkaardige feiten. Vonnis over een maand. (KAR)