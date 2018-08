Handtassendief moet naar gevangenis 22 augustus 2018

02u24 0

Een fietser die op de Kolonel Begaultlaan in Wilsele reed, verwittigde een voorbijrijdende politiepatrouille dat een man zonet een handtas had weggegooid in de berm. De politie controleerde de man, die zei dat hij de handtas langs de weg had gevonden en deze weer had weggegooid omdat ze leeg was. Even later bleek echter dat deze handtas net voordien was gestolen uit een auto die geparkeerd stond aan de Kolonel Begaultlaan. De linkerachterruit van de auto was ingeslagen en de handtas die op de achterbank lag, was ontvreemd. De eigenares had de verdachte voordien ook al opgemerkt in de buurt van haar auto en vond dat hij zich verdacht gedroeg door in luxewagens binnen te piepen. Het parket besliste om de verdachte, een 38-jarige zonder vast adres in België, onmiddellijk te dagvaarden in toepassing van het snelrecht. Hij moet begin september voor de rechtbank verschijnen op verdenking van diefstal met braak. Tegen de man liep ook een bevel tot gevangenneming wegens een eerdere veroordeling voor diefstal. Hij werd overgebracht naar de gevangenis. (ADPW)