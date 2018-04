Handtassendief maakt slachtoffer blind aan een oog: 5 jaar cel 27 april 2018

02u28 0 Leuven Een agressieve handtassendief is veroordeeld tot 5 jaar cel. De 51-jarige Brusselaar Bedou B. haalde uit met een kapot glas toen hij betrapt werd in café Revue in december vorig jaar. Het 55-jarige slachtoffer raakte daarbij een oog kwijt.

Bedou B. (51) schuimde vorig jaar in de nacht van 30 op 31 december enkele kroegen af op de Oude Markt in Leuven. In café Revue liep het helemaal mis toen de vijftiger zijn zinnen had gezet op een handtas die op een kruk lag. Toen de vrouw even naar het toilet was, drapeerde B. zijn jas op de barkruk. Toen een opmerkzame stamgast de Brusselaar aan het werk zag en hem letterlijk bij de kraag vatte om hem naar de uitgang te begeleiden, sloeg B. een glas stuk. Hij haalde uit en stak de scherf in het oog van het slachtoffer. Ook de Brusselaar raakte gewond, aan zijn hand. Hij probeerde te vluchten maar door hevig bloedverlies viel hij flauw. Het slachtoffer zal het voor de rest van zijn leven moeten stellen met een prothese voor zijn linkeroog. De rechter stelde een deskundige aan om een definitieve schadebegroting te berekenen. Ondertussen werd er een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro toegekend. Er werd ook een psychologisch onderzoek bevolen naar de beklaagde maar daar bleek hij weinig meewerkend volgens de rechter.





B. is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg eerder al een inreisverbod opgelegd omdat hij illegaal in ons land verbleef. Hij liep tussen 2003 en 2016 al meerdere veroordelingen op voor diefstallen met geweld. "Het gevaar op herhaling is reëel", noteerde de rechter in het vonnis. B. werd recent nog veroordeeld tot zes maanden cel voor het stalken van een cipier. Hij stuurde haar voortdurend boeketten bloemen. (KAR)