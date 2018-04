Handtas gestolen 30 april 2018

Vier onbekenden hebben zaterdagnamiddag tijdens een rommelmarkt op het Mathieu de Layensplein in Leuven de handtas van een verkoopster gestolen. De handtas zat verstopt in een schuif van een kast die de dame te koop aanbood. Het viertal maakte van een ogenblik onoplettendheid gebruik om de tas uit de schuif te stelen. Ze liepen weg richting Vismarkt. Behalve cash geld is de vrouw ook haar iPhone en autosleutel kwijt. Een zoekactie naar de dieven leverde niets op. (KAR)