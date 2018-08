Handelaars willen vrijdagmarkt weg 04 augustus 2018

02u33 0 Leuven De handelaars van de Bondgenotenlaan en de aanpalende straten zijn de wekelijkse vrijdagmarkt beu. Volgens voorzitter Luc Caubergh heeft de aanwezigheid van de markt een negatieve invloed op de omzet van de handelszaken. "52 van de 54 zaken willen de vrijdagmarkt zo snel mogelijk verdwijnt in de Bondgenotenlaan", klinkt het.

Na de Septemberkermis in 2017 gingen de werkzaamheden voor de heraanleg van het Ladeuze- en H. Hooverplein van start in Leuven. Daardoor moest de wekelijkse vrijdagmarkt uitwijken, grotendeels naar de Bondgenotenlaan. Dat verliep zoals verwacht niet zonder protest maar de discussie is recentelijk aangewakkerd door een rondvraag bij de handelaars van de Bondgenotenlaan en de aanpalende straten. Het resultaat laat er geen twijfel over bestaan: 52 van de 54 handelszaken willen de vrijdagmarkt zo snel mogelijk weg uit de Bondgenotenlaan. "De discussiepunten gingen over de opstelling van de kramen, de bereikbaarheid van winkels, de veiligheid rond de kabels op de stoepen... Zopas hebben we een bevraging gedaan in de winkels die rechtstreeks geconfronteerd worden met de marktkramen voor hun deur. Ook een aantal winkels uit de Vital Decosterstraat heeft hun mening gegeven. Het resultaat? De vrijdagmarkt moet zo snel mogelijk uit de Bondgenotenlaan. Het omzetverlies weegt te zwaar door voor de handelaars. We stellen het Sint-Jacobsplein voor als alternatief." Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) reageert namens het schepencollege. "De vrijdagmarkt keer terug naar het Ladeuzeplein en het H. Hooverplein van zodra de werkzaamheden daar zijn voltooid, uiteraard na de Septemberkermis. Het nieuwe college moet beslissen over een eventueel toekomstig verbod." (BMK)