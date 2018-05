Handelaars maken koopzondag extra toegankelijk 07 mei 2018

02u23 0 Leuven De koopzondag stond gisteren in het teken van 'Toegankelijkheid Troef'. De Leuvense handelaars deden een extra inspanning om mensen met een beperking te laten genieten van een gezellig dagje shoppen in de binnenstad.

Elke eerste zondagnamiddag van de maand openen de winkels in de binnenstad de deuren, en gisteren was er extra aandacht voor toegankelijkheid. De stad en handelaarsorganisatie Liefst Leuven zetten tolken gebarentaal in, assistenten die konden helpen bij het passen van kledingstukken, en zelfs een fietskoerier die de boodschappen naar de auto of zelfs naar het huis van de koper bracht. Er waren ook vier infopunten waar je meer te weten kwam over aangepaste toiletten, winkels met oprijplaten, en toegankelijke stadsdiensten. Ook De Lijn deed een inspanning, met toegankelijk busvervoer van en naar het Rector De Somerplein. Op het Erasmusplein werden dan weer extra parkeerplaatsen voor mensen met een handicap ingericht.





Extra oprijplaten

"Uiteraard werden de handelaars ook verder gesensibiliseerd om hun zaak nog toegankelijker te maken", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). "Om het aantal toegankelijke zaken te verhogen, heeft de stad onlangs bijvoorbeeld zestig oprijplaten gekocht. Die worden momenteel gratis uitgedeeld aan geïnteresseerde handelaars." (BMK)