HANDEL IN LEUVEN, DEEL 4: “Gratis elektrisch busje op zaterdag en koopzondagen” Bart Mertens

07 maart 2019

18u30 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven waarschuwt het nieuwe stadsbestuur dat de stad zich geen ‘retail apocalyps’ kan veroorloven. Die boodschap gaf voorzitter Marc Van de Velde mee tijdens een eerste officiële ontmoeting tussen de handel en het schepencollege. Deze week neemt hln.be je elke dag mee in het verhaal van de Leuvense handel. Aflevering 4: “Tijd voor gratis elektrische busjes!”

De Bondgenotenlaan slikt dagelijks zo’n 1.300 bussen van De Lijn. Te veel volgens handelaarsorganisatie Liefst Leuven. Luc Caubergh van Liefst Leuven pleit voor een vermindering van het aantal bussen door het centrum. Een gelijkaardig geluid weerklinkt overigens bij het stadsbestuur en de vermindering van het aantal lijnbussen door het hart van de stad werd in de vorige legislatuur al ingezet.

Bussen met helft verminderen

Toch dringt Liefst Leuven erop aan om snel werk te maken van het voornemen om minder grote bussen door de stad te jagen. “Akkoord, die bussen zijn nodig om consumenten, werknemers en scholieren naar het centrum te brengen, maar moeten dat grote bussen zijn met een uiteindelijke bestemming zoals Brussel-Noord? Grote bussen is geen goede zaak voor het veiligheidsgevoel van fietsers en voetgangers, en ze leveren al zeker geen bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de Bondgenotenlaan. We zouden beter elektrische shuttlebusjes inzetten tussen de ‘hubs’ Leuven Station en Gasthuisberg. Op die manier kan je het aantal bussen door het centrum met meer dan de helft verminderen.”

In Gent rijden er al zo’n busjes rond en die vervoerden in 2018 ongeveer 5.000 passagiers per maand Luc Caubergh van Liefst Leuven

Liefst Leuven ziet ook een rol weggelegd voor elektrische busjes om mensen van randparkings naar het centrum van de stad te brengen. “Vreemd genoeg willen veel mensen nog altijd parkeren in parking Ladeuze. Ze zijn zelfs bereid om de file in de Blijde Inkomststraat te trotseren… Liefst Leuven stelt voor om op zaterdag en op koopzondagen gratis elektrische shuttles in te zetten die bijvoorbeeld de parkings H. Hart, Sint Jacob en Vaartkom met elkaar verbinden. Geen vaste stopplaatsen, maar op- en afstappen waar je wil…”

Offerte

“We hebben bij wijze van oefening al een offerte opgevraagd bij busbedrijf Keolis die kleine busjes in de aanbieding heeft. Voor een busje –inclusief chauffeur en een afstand van 80 kilometer- met acht plaatsen betaal je 430 euro exclusief btw op een zaterdag. Op een zondag loopt dat op tot 680 euro. In Gent rijden er al zo’n busjes rond en die vervoerden in 2018 ongeveer 5.000 passagiers per maand.”

