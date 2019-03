Handel in Leuven: aflevering 5 Liefst Leuven: “Stop het repressieve parkeerbeleid” Bart Mertens

08 maart 2019

19u00 0 Leuven In de vijfde aflevering van onze online reeks over de Leuvense handel gaan we dieper in op het verkeersbeleid van de stad Leuven met de focus op het veelbesproken parkeerbeleid. “Zet het circulatieplan op waakstand op momenten dat die ingreep nodig is en maak werk van een parkeergeleidingssysteem”, zegt Marc Van de Velde van Liefst Leuven.

Het circulatieplan…het kon niet ontbreken op het lijstje aanbevelingen dat handelaarsorgansiatie Liefst Leuven heeft overhandigd aan het nieuwe stadsbestuur. “Het circulatieplan is er en we proberen ermee te leven”, zegt Marc Van de Velde van Liefst Leuven. “We twijfelen er niet aan dat in sommige straten dankzij het circulatieplan de lucht- en levenskwaliteit sterk verbeterd is maar dat wordt in grote mate teniet gedaan door files in andere straten zoals bijvoorbeeld de Tiensestraat. Bovendien moeten bepaalde leveranciers hun levering over twee dagen spreiden en rijden ze de helft meer kilometers.”

Maak uitzonderingen op het circulatieplan op momenten dat het verkeer dat vraagt! Liefst Leuven

Liefst Leuven heeft enkele concrete voorstellen klaar voor het nieuwe bestuur. “Maak uitzonderingen op het circulatieplan op momenten dat het verkeer dat vraagt. Dat kan met behulp van dynamische LED-borden die het verkeer uitzonderlijk toelaten in eenrichtingsstraten of de weg wijzen naar alternatieve parkings. Ook een duidelijk parkeergeleidingssysteem is wenselijk want ondanks alle inspanningen van de stad Leuven en van de handelaars zelf weten nog teveel mensen niet waar je in Leuven voordelig kan parkeren.”

Academisch kwartiertje

Liefst Leuven pleit ook voor meer Shop&Go-plaatsen. “De bestaande plaatsen zijn een zegen maar we moeten durven denken aan een verhoging van het aantal.De Vital Decosterstraat (kant ING-kantoor) en de parkeerplaatsen voor de Minnepoort zijn slechts enkele van de mogelijkheden. Er moet ook een einde komen aan het repressieve verkeersbeleid. Bezoekers en leveranciers zijn een troef en een noodzaak, geen bedreiging. We stellen helaas vast dat de verkeerspolitie en parkeerwachters bijzonder snel optreden en dat is slecht voor het imago van Leuven als leuke shoppingstad. Het zou goed zijn om het zogenaamde ‘academisch kwartiertje’ in te voeren…Handelaars in de buurt van het Hogeschoolplein zien dat de verkeerspolitie drie keer per dag parkeerzondaars komt beboeten. Vorig jaar is diezelfde politie er zelfs in geslaagd een leverancier in de ’s Meiersstraat op de bon te gooien omdat hij om 10u ’s ochtends –en dus binnen de leveringstijden- een sticker op het raam van een café plakte. Uitleg? ‘De leveringstijden zijn er om producten te leveren, u levert geen producten mijnheer maar een dienst’… Dat is geen grap.”