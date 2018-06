Halvering tarief stadslokalen 23 juni 2018

02u45 0

Het dubbele tarief op zondag voor de huur van stadslokalen wordt afgeschaft in Leuven. Johan Geleyns van CD&V bond de kat de bel aan en pleitte voor een lager tarief. "Ik kreeg van verenigingen geregeld het signaal dat het dubbele tarief op zondag boven hun budget lag. Ze konden amper iets overhouden van hun activiteiten en dat kan de bedoeling niet zijn", aldus fractieleider Geleyns. Schepen en partijgenoot Dirk Vansina (CD&V) zag een vermindering wel zitten.





"We hebben beslist om de huurtarieven te verminderen door het dubbele tarief op zondag af te schaffen voor de elf locaties waar stadslokalen worden verhuurd. We bekijken ook of de deelgemeentehuizen in Kessel-Lo, Wilsele en Heverlee mits kleine aanpassingen een antwoord kunnen bieden op de nood aan extra verenigingslokalen. In Wilsele-Dorp onderzoeken we momenteel hoe op de site van de pastorij en zaal Pacem extra ontmoetingslokalen kunnen gerealiseerd worden gezien de toenemende vraag." (BMK)