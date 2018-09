Half miljoen voor Leuvense innovatie STAD LAAT WONINGEN MEE GROEIEN MET NODEN EN BEHOEFTEN BEWONERS BART MERTENS

06 september 2018

02u43 0 Leuven De stad Leuven haalde zopas meer dan een half miljoen euro binnen voor innovatieve projecten. De Vlaamse subsidies worden geïnvesteerd in slimme toepassingen die het dagelijks leven van de Leuvenaar aangenamer moeten maken.

Leuven heeft torenhoge ambities inzake innovatie en dat is de Vlaamse overheid niet ontgaan. Zopas kreeg de universiteitsstad meer dan 500.000 euro Vlaamse subsidies voor vier projecten rond het zogenaamde Internet Of Things. Kort samengevat in mensentaal: je verbindt via slimme technologie allerlei toestellen met elkaar om het dagelijks leven van de inwoners te verbeteren. "We blijven in Leuven onverminderd inzetten op innovatieve oplossingen en het is fijn dat de Vlaamse overheid die ambities ondersteunt met subsidies. Eerder werd Leuven ook al door de Europese Commissie geselecteerd als één van de twaalf steden die kans maken op de titel 'European Capital of Innovation' en de bijhorende prijs van één miljoen euro", aldus schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).





Dat miljoen euro is nog niet binnen maar dankzij de 500.000 euro subsidies kunnen vier concrete projecten op korte termijn wel worden uitgerold in de stad. "Mobiliteit is een eerste pijler. Ik denk aan verkeerslichten die verkeersstromen detecteren en de lichten daarop automatisch afstellen maar ook aan project 'Mobiliteit als een Dienst' (MoDi). Simpel uitgelegd: we brengen alle mogelijke manieren om je te verplaatsen samen in één app. Van een treinabonnement tot de aankoop van een parkeerticket of zelfs de reservatie van een deelfiets of -wagen. Een tweede project zal onderzoeken hoe open data in het stadsadministratie geïntegreerd kunnen worden om er vervolgens toepassingen mee uit te werken. Een derde project draait rond de uitdagingen waarmee een snel groeiende stad als Leuven steeds vaker te maken krijgt."





Concrete oplossingen

"Dankzij de subsidies kunnen we nu heel nauw gaan samenwerken met de studenten van onze hogescholen en van de KU Leuven. Het is de bedoeling om hun kennis en creativiteit in te zetten om concrete oplossingen te zoeken voor problemen. We zijn wat dat betreft een voorbeeld voor de andere studentensteden die op termijn onze werkwijze ook kunnen toepassen."





Een laatste project is dan weer toegespitst op slimme zorg. Mensen willen immers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en technologie kan een wereld van verschil betekenen in dat verhaal. "Samen met Turnhout wil Leuven onderzoeken hoe we mensen langer thuis kunnen laten wonen op een betaalbare manier. Er zullen enkele proefwoningen worden gebouwd die op technologisch gebied mee zullen groeien met de noden en de behoeftes van de bewoners", besluit Mohamed Ridouani.