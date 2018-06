Hagen Goyvaerts opnieuw lijsttrekker Vlaams Belang 19 juni 2018

02u29 0 Leuven De Leuvense afdeling van het Vlaams Belang heeft haar programma en tien speerpunten voor de lokale verkiezingen voorgesteld.

Onder de speerpunten van de Vlaams-nationalistische partij zitten onder meer betaalbaar wonen, mobiliteit en een kordate aanpak van onveiligheid en criminaliteit - maar de partij doet ook voorstellen rond vereenzaming van senioren en pleit voor lagere belastingen. "Leuven moet Leuven blijven", stelt gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts. "Veel gewone Leuvenaars hebben vandaag een gevoel van onveiligheid, en dat is niet onterecht. Het Vlaams Belang wil onze mensen opnieuw veiligheid bieden, zowel op vlak van criminaliteit, van werk en sociale zaken en natuurlijk op identitair vlak: de veiligheid van geen 'vreemde in eigen land' te zijn." Zelf wordt Goyvaerts opnieuw lijsttrekker. Hij stelde bovendien meteen een aantal andere kandidaten voor die de partij zullen vertegenwoordigen. Op de tweede plaats komt Tammara Van Biesen, een alleenstaande moeder van 41 jaar. Op drie komt Jeroen Bolckmans, een 27-jarige psycholoog die ook bij de jongerenafdeling van de partij actief is. Gewezen leerkracht Lut Detavernier staat op vier en Jan Meulepas, die tevens regiocoördinator van de partij is, zal de lijst duwen. (ADPW)