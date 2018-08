Habitat aan Alma III 04 augustus 2018

Habitat Festival overspoelt ook deze zomer weer de grasvelden van Alma III op zaterdag 4 augustus. Hét zomerfestival van mijnLeuven bundelt muziek, kunst en ondernemerschap tot een creatieve oase van alles wat zweeft rond jongerencultuur. Ook de vierde editie belooft een inspirerende dag te worden met workshops, DJ-sets en kunstexposities in allerlei vormen. Je krijgt er internationale namen en trendzettende muziekplatformen uit eigen land voorgeschoteld. Onder meer Jamie Tiller, Kromestar, Project Pablo, Jay Mng, Kontakt, Cup Of Tea, Antico en Illament & Hassel zijn van de partij. Het festival begint vanaf 14 uur en is helemaal gratis. Habitat is een project van mijnLeuven in samenwerking met KU Leuven en Leuvenement vzw. (BMK)